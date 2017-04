Letztes Aufgebot holt einen Punkt Dem Döbelner SV II haben nur zwei Stammspieler zur Verfügung gestanden. Dennoch geht er nicht leer aus.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Eine kleine Meisterleistung gelang dem Döbelner SV II am letzten Spieltag der zweiten Halbserie. Mit nur zwei Stammspielern trennte sich die Mannschaft vom SV Saxonia Freiberg III mit 8:8. Es war praktisch das letzte Aufgebot, das die Gastgeber noch an den Start bringen konnten. Reihenweise mussten in den vergangenen Wochen Stammspieler aus gesundheitlichen Gründen passen. So erhielten gleich vier Spieler von der Ersatzbank eine Chance und nutzten diese beherzt. Denn immerhin war es für die Döbelner nach zwei empfindlichen Niederlagen wieder der erste Punktgewinn. Zuvor gab es allerdings auch schon drei Unentschieden in Folge, sodass sie ihrer Serie fast schon treu geblieben sind.

Von einer Serie wurden die Gastgeber auch gleich zu Beginn der Partie eingeholt. Die Freiberger lagen bereits nach den ersten sechs Begegnungen mit 5:1 in Front. Doch die Gäste hatten die Rechnung ohne Döbelns Ersatzquartett gemacht. Verlor Kay Dathe noch knapp mit 2:3, so konnten anschließend Richard Rösler, Michael Schuster und Jakob Band die Gastgeber wieder bis auf 4:5 heranbringen. Stammspieler Frank Stein gelang mit einem Fünf-Satz-Sieg der Ausgleich.

Einen leicht bitteren Beigeschmack hat das Remis aber doch. Aufgrund des Punktverlustes fällt die Mannschaft auf Rang fünf zurück. Nur sechs Spielpunkte trennen die DSV-Herren vom punktgleichen Tabellenvierten SV Fortuna Langenau, der mit einem Sieg bei Vize-Meister Frankenberg noch kurz vor dem Ziel an den Döbelnern vorbeiziehen konnte. (DA/jsc)

zur Startseite