Sportschießen Letzter Test vor Landesvergleich Die Röder-Mulde-Schützen bestimmen das Geschehen in der Spitze beim 08-Cup mit.

Großenhain/ Dresden. Die Privilegierte Scheibenschützengesellschaft zu Dresden veranstaltete am Wochenende ihren offenen Pokalwettkampf mit den legendären historischen Pistolen Luger P 08. Bei diesem mit 60 Startern (davon fünf Großenhainer) letzten großen Test vor der Landesbestenermittlung des Sächsischen Schützenbundes sicherten sich die Aktiven des Schützenkreises Röder-(Elbe)-Mulde in allen Klassen Spitzenplätze. Lediglich in der Damenklasse konnten keine Teilnehmer aus dem „Dreistromland“ aufgeboten werden.

Gegen die Übermacht der Dresdner Vereine sah es in den anderen Disziplinen aber schon recht gut aus. Der erfolgreichste Schütze Axel Pollmar (FSG 1860 Großenhain) gewann überlegen mit dem besten Tagesergebnis in der Altersklasse und ringgleich mit Uta Müller (PSSG zu Dresden) in der Freien Klasse Ordonnanzpistole mit Anschlagschaft. Allein hier waren fünf Schützen aus Großenhain, Sacka und Ziegenhain am Start. Jens Kühnel (SV Sacka) sicherte sich in der Herrenklasse den zweiten Rang, Jan Zschörper (FSG 1860 Großenhain) belegte Platz Neun. In der Seniorenklasse wurden Michael Preußner (FSG 1860 Großenhain) Dritter, Berndt Schüller (SG Ziegenhain) Vierter, Günter Jurisch Zwölfter und Frank Junge 30. (beide Großenhain). In dem erstklassig besetzten Starterfeld entscheidet zumindest im vorderen Bereich meist nur ein Ring über die Platzierung. So gesehen gibt es noch einige Leistungsreserven, die im Training erschlossen werden sollten, bevor im Oktober der Landesvergleich stattfindet.

Dort werden dann über 25 m und 50 m neben der P08 auch mit anderen Modellen die Disziplinen Historische Deutsche Ordonnanzpistole und Pistole mit Anschlagschaft sowie die Disziplin Ordonnanzrevolver ausgetragen. (mp)

