Letzter Schliff für Fichteschule Nach den Winterferien soll die Sanierung der Grundschule in Bautzen abgeschlossen sein.

Die Fichteschule in Bautzen wird derzeit saniert. © Uwe Soeder

Bautzen. Bis die Grundschüler in den kommenden Winterferien in die Bautzener Fichteschule zurückkehren, gibt es noch viel zu tun. Die Stadt hat aufgelistet, welche Arbeiten noch erledigt werden müssen. So bekommen die Klassenzimmer noch neue Fensterjalousien und Blendschutz. Für den Außenbereich der Schule kauft die Stadt zudem neue Sitzmöglichkeiten. Bei der Reinigung der Sanitärbereiche im Erdgeschoss und Obergeschoss wurde außerdem festgestellt, dass einige Heizkörper und Händetrockner stark verrostet sind und ausgetauscht werden müssen. Auch im Foyer der Turnhalle gibt es noch Arbeit für die Handwerker. Dort soll ein Lager für die Stühle eingerichtet werden. Die Stühle werden benötigt, weil die Turnhalle der Fichteschule nicht nur für den Sport, sondern auch für Schulveranstaltungen genutzt wird.

Für mehr als drei Millionen Euro wird die Bautzener Fichteschule saniert und erweitert. Bis die Sanierung abgeschlossen ist, lernen die rund 180 Grundschüler in der ehemaligen Gagarinschule im Stadtteil Gesundbrunnen. (SZ/mho)

