Letzter Ortsteil geht ans Abwassernetz Eine Mügelner Firma verlegt die Kanäle in Sitten. Ende August soll die Kläranlage in Betrieb gehen.

Bis Ende des Jahres muss der Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) umgesetzt haben. Derzeit sieht es so aus, als ob der Verband das schafft. Im Ortsteil Brösen haben die Kanalbauer die Arbeiten nach der Pause über den Winter wieder aufgenommen. In Sitten soll Anfang März Baustart sein. Das sagte AZV-Geschäftsführer Michael Tecklenburg den Vertretern des Verbandes am Mittwoch bei der Auftragsvergabe. Bauen wird den Kanal im Ortsteil Sitten die Firma Erdmann Bau aus Mügeln. Die gab von fünf Unternehmen das mit rund 437 000 Euro günstigste Angebot ab. Die Kläranlage selbst und deren Einbau wird noch einmal etwas mehr als 190 000 Euro kosten.

Wenn sich bei den Erdarbeiten keine größeren Probleme ergeben, dann soll die Erschließung von Sitten bis Ende August abgeschlossen sein. Dann haben die Grundstückseigentümer noch die nächsten sechs Monate Zeit, ihre Hausanlagen an das neue Kanalnetz anzuschließen. „Wenn die Ortsteile Brösen, Sitten und Gersdorf erschlossen sind, haben wir das ABK umgesetzt. Dann investieren wir in die Erhaltung der Anlagen“, so Michael Tecklenburg.

