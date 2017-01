Letzter Museumstag vor der Pause Am Sonntag kann man noch einmal einen Blick in die Sonderausstellung im Neschwitzer Heimatmuseum werfen.

Arnd Lehmann zeigt ein Riesenrad im Heimatmuseum Neschwitz. © Robert Michalk

Im Neschwitzer Heimatmuseum ist am Sonntag zum letzten Mal die Sonderausstellung „Mechanisches Spielzeug“ zu besichtigen. Sie zeigt historische Spielzeugeisenbahnen von vor 1945 und Dampfmaschinen aller namhaften DDR-Hersteller. Als besondere Attraktion werden einige davon am Sonntag in Betrieb gesetzt. Auch ein Riesenrad, das aus etwa 20 Metallbaukästen, zusammengebaut wurde, wird sich drehen. Dazu wird der Sammler und Leihgeber der Exponate, Matthias Stein aus Bautzen, anwesend sein und Fragen der Besucher zur Funktionsweise der Spielzeuge beantworten. Das Heimatmuseum hat am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Auf die kleinen Gäste wartet eine Überraschung.

Danach geht das Museum bis Mitte März in die Winterpause. Gruppenführungen sind nach Anmeldung aber auch in dieser Zeit möglich. (szo)

Anmeldung:Telefon 035933 30179 oder 035933 30547

