Fußball-Landespokal Letzter Halbfinalist gesucht Drei Regionalligisten warten auf den vierten Gegner. Radebeuler gastieren Mittwoch in Oderwitz.

Drei Halbfinalisten stehen im Fußball-Landespokal bereits fest: die Regionalligisten VfB Auerbach, BSG Chemie Leipzig und FC Oberlausitz Neugersdorf. Am Mittwoch gesellt sich dann ein Team aus der 6. oder 7. Liga dazu. Ab 13 Uhr treffen der FSV Oderwitz und der Radebeuler BC aufeinander. Gespielt wird auf dem Sportplatz in Niederoderwitz.

Normalerweise wäre der Landesliga-Aufsteiger aus der Karl-May-Stadt favorisiert, „aber so, wie wir beim 0:2 in Grimma aufgetreten sind, ist es Oderwitz“, sagt RBC-Trainer Matthias Müller. Der 63-Jährige weiß um die Stärke des Landesklässlers, der bisher nur ein Punktspiel verloren hat und im Achtelfinale den FC Lößnitz, immerhin Dritter der Sachsenliga, nach Elfmeterschießen eliminierte. Allerdings sorgten auch die Radebeuler gerade im Pokal-Wettbewerb für bemerkenswerte Auftritte – wie beim 2:0-Heimsieg über den Oberligazweiten VFC Plauen. Danach hatte „Lotte“ Müller von einem der größten Erfolge der Vereinsgeschichte gesprochen.

In der Meisterschaft lief es zuletzt nicht gut für die Radebeuler, die nur eine ihrer letzten zehn Partien gewannen (1:0 in Riesa). Zuletzt blieben die Töppel, Graage, Heineccius und Co. in vier Landesligaspielen ohne eigenen Torerfolg. Das alles aber zählt im Pokal nicht. „Wir wollen ins Halbfinale, vielleicht haben sich meine Spieler zuletzt schon zu sehr auf diese Partie fokussiert“, sagt Matthias Müller. (js)

