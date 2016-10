Letzter Fischzug In Kleinerkmannsdorf wird für Sonnabend zum vorerst letzten Abfischen eingeladen.

Am Sonnabend lädt der Kleinerkmannsdorfer Teichverein zum vorerst letzten Fischzug an den idyllischen Dorfteich ein. Ab 10 Uhr werden dann wieder Karpfen und Schleien verkauft. Und natürlich muss niemand hungrig und durstig bleiben; auch Glühwein wird wohl dampfen. „Wir werden den Teich leer fischen, werden also auch die kleinen Satzfische verkaufen“, sagt Harry Hauck, der Ortsvorsteher von Großerkmannsdorf, zu dem Kleinerkmannsdorf gehört.

Neue Fische werden dann zunächst nicht mehr eingesetzt. „Denn der Teich muss dringend entschlammt und vom Schilf-Wildwuchs befreit werden“, stellt der Ortsvorsteher klar. Denn der Teich ist nicht in erster Linie ein Kleinod, sondern vor allem der Feuerlöschteich, denn die Hydranten reichen im Ernstfall nicht aus, so Hauck. (SZ/JF)

