Letzter Blick in den Neustadt-Tunnel Noch diesen Monat werden alle Eingänge zugemauert. Dann rollen die Betonpumpen an.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Tage des Neustädter Fußgängertunnels sind gezählt. Bald stehen die Mauern vor jedem Zugang. Dann wird von den Röhren nichts mehr zu sehen sein. Foto: SZ/Peter Hilbert Die Tage des Neustädter Fußgängertunnels sind gezählt. Bald stehen die Mauern vor jedem Zugang. Dann wird von den Röhren nichts mehr zu sehen sein. Foto: SZ/Peter Hilbert

Ein Blick in die 1979 übergebene Unterführung. Ihr Nachteil war, dass bei einem Elbpegel ab 6,50 Metern Überflutungsgefahr bestand. Foto: H.-Jürgen Freudenberger

Das Ende des Neustädter Fußgängertunnels naht. Bagger prägen seit Monaten das Bild zu Füßen des Goldenen Reiters. Abbruchhämmer haben ihr Werk schon zum Großteil vollendet. Bis Dezember werden alle Arbeiten abgeschlossen sein, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz .

Der Abriss: Drei Tunnelzugänge

sind schon zugeschüttet

Die Abbrucharbeiter hatten Mitte Juli am Neustädter Markt begonnen. „Bereits nach einem Monat war der Tunnel vollständig entkernt“, erklärt Koettnitz. So wurden Decken-, Wand- und Bodenplatten rausgerissen sowie Trennwände und alle Einbauten entfernt. Immerhin mussten die Arbeiter rund 2 000 Quadratmeter der Verkleidungen abbauen.

Ein Teil davon lagert auf großen Holzpaletten. Die Natursteinplatten von Wänden und Fußböden sind wegen der einstigen Verankerung mit Stahlstiften teilweise beschädigt. Deshalb können sie von der Stadt nicht mehr eingesetzt werden. Es hätten sich schon Interessenten im Tiefbauamt gemeldet, sagt Koettnitz. Aber die müssten sich an die Baufirma wenden. Denn sie ist für die Entsorgung oder eine anderweitige Nutzung zuständig.

Mittlerweile sind drei der insgesamt fünf Tunnelzugänge dicht. Dabei handelt es sich um die auf der Westseite vorm Blockhaus und der Straßenbahnhaltestelle sowie den Eingang am anderen Ende direkt neben der Köpckestraße. Zuerst haben die Bauleute Mauern aus Betonteilen errichtet. Dann kamen die Bagger zum Zuge. Jetzt sind die Rampen der Zugänge verfüllt. „Bis Ende September sollen die Mauern vor allen Zugängen stehen“, sagt Koettnitz.

Die Freiflächen: Granitplatten

am Blockhaus liegen bereit

Die Oberfläche an den Tunnelzugängen ist bis in einen halben Meter Tiefe freigelegt worden. „Am Neustädter Markt werden wieder große Granitplatten eingebaut“, erklärt Koettnitz. Das geschieht auch schräg gegenüber vor dem Blockhaus. Auf der Verkehrsinsel an der Haltestelle Große Meißner Straße wird Rasen gesät. Die Natursteine werden so verlegt, dass sie sich an das bestehende Pflaster anpassen.

Der nächste Schritt: Zweiter Übergang

zum Einheitstag nur provisorisch

Der Fußgängertunnel ist seit der Überflutung im Juni 2013 gesperrt. Seitdem müssen sich Fußgänger über den verwinkelten Überweg vom Blockhaus Richtung Goldener Reiter schlängeln.

Jetzt ist eine Lösung in Sicht. Auf der Ostseite legen die Bauleute einen zweiten, vier Meter breiten Überweg vom Augustusbrücken-Fußweg zum Neustädter Markt an. Abgesenkte Bordsteine auf der Fußgängerinsel und am Neustädter Markt sind schon gesetzt. Am Fußweg zur Augustusbrücke geschieht das noch. Zudem kommen zwei Masten für die Fußgängerampel hinzu. Zum Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit wird die Querung provisorisch fertiggestellt sein, erklärt Koettnitz. Später müssen noch die Anschlüsse ordentlich gepflastert werden.

Die Hauptaktion: Im Oktober

rollen die Betonpumpen an

In der Woche ab 10. Oktober soll der Tunnel verfüllt werden. Ursprünglich war vorgesehen, auf dem Boden zuerst ein 70 Zentimeter hohes Mineralgemisch mit Kies aufzutragen. Doch der Untergrund hat sich als sehr stabil erwiesen, wie Probebohrungen ergaben. Auch der geplante Bau von Wänden an den Tunnel-Abzweigen kann entfallen. Also werden die Röhren über Löcher in der Tunneldecke nur mit Porenleichtbeton verfüllt. Das geschieht so lange, bis er wieder aus den Löchern herausquillt. Das Material, das mit Transportbetonfahrzeugen anrollt, ist spatenlöslich, nennt der Amtschef den Vorteil. So kann bei späteren Bauarbeiten der Untergrund problemlos wieder weggebaggert werden.

Schließlich gibt es den Rahmenplan für die Innere Neustadt. Nach dem soll die bis zu sechsspurige Verkehrsachse schmaler werden. Vorgesehen ist ein Stadtboulevard mit breiten Geh- und Radwegen sowie beidseitigen Baumreihen.

Die Perspektive: Alter Übergang

soll vernünftig ausgebaut werden

Am Überweg auf der Westseite ändert sich im Zuge der Tunnel-Verfüllung nichts. Er ist deshalb so verwinkelt, weil er Ende der 1980er-Jahre lediglich als Haltestellen-Zugang angelegt worden war. Der Weg durch den Tunnel dorthin war zu umständlich. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass seine Lage geändert wird“, sagt Koettnitz. Allerdings erst, wenn es eine generelle Lösung für die Zukunft der Magistrale gibt.

Die ist zwar sowohl im Verkehrsentwicklungsplan 2025plus als auch im Neustädter Rahmenplan enthalten. Doch konkrete Zeiten sind noch nicht klar.

zur Startseite