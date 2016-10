Letzter beim Pro-Kopf-Einkommen Im Landkreis Görlitz verfügen die Einwohner durchschnittlich lediglich über 17483 Euro. Dennoch gibt‘s dabei auch etwas Positives.

Symbolbild. © Arno Burgi/dpa

Das verfügbare Einkommen je Einwohner in Sachsen hat 2014 insgesamt 18158 Euro und damit 1,6 Prozent beziehungsweise 279 Euro mehr als im Vorjahr betragen. Darüber informiert das Statistische Landesamt. An der Spitze aller sächsischen Kreise lagen die Pro-Kopf-Einkommen in den Landkreisen Leipzig und Meißen mit jeweils knapp über 19000 Euro. Die niedrigsten verfügbaren Einkommen je Einwohner erzielten mit 16542 Euro die Stadt Leipzig und mit 17483 Euro der Landkreis Görlitz. Er bleibt damit im Vergleich aller sächsischen Landkreise auf dem letzten Platz, verbuchte allerdings mit einem Plus von 2,5 Prozent je Einwohner gegenüber dem Vorjahr auch die deutlichste Erhöhung. Im Gegensatz dazu verringerte sich das verfügbare Einkommen je Einwohner in der Stadt Leipzig um 0,6 Prozent.

Insgesamt betrug das Volumen der sächsischen verfügbaren Einkommen etwa 73,6 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent mehr als 2013. In den Kreisen reichte die Spanne der Zuwächse von 1,8 Prozent im Landkreis Nordsachsen bis zu 1,4 Prozent im Vogtlandkreis. Im Landkreis Görlitz beträgt das Volumen rund 4,6 Milliarden und der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 1,6 Prozent.

Seit dem Jahr 2000 stieg das Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen um reichlich ein Viertel. (szo/tc)

www.statistik.sachsen.de

