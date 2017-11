Letzter Bauernmarkt der Saison im Tierpark Um Futter für die Tiere kümmern sich einige Sponsoren.

•Sven Näther beim Füttern der Esel. Die sind ein Publikumsmagnet im Elbetierpark Hebelei. Am Sonntag findet der letzte Bauernmarkt der Saison statt. © Jürgen Müller

Diera-Zehren. Am Sonntag findet der letzte diesjährige Bauernmarkt in der Hebelei statt. Er ist der Fichte, dem Baum des Jahres, gewidmet. 10.30 und 13.30 Uhr findet eine Schaufütterung statt, bei der Fichtenzweige verfüttert werden können. Des Weiteren werden Märchenfiguren aufgestellt, 10, 12.30, 13, 14.30 und 15 Uhr erzählt der Weihnachtsmann eine Geschichte. Leckereien und Geschenke kann man vom Markt mit nach Hause nehmen. Am Stand des Elbe-Tier-Parks gibt es Pfefferkuchen, Konfitüren oder auch ein Plüschtier zu kaufen. Die Imkerinnen Sigrid Leupold aus Priestewitz und Iris Grabein aus Arzberg bieten leckeren Honig und Präsente an.

Obwohl der Tierpark auch im Winter geöffnet hat, sinken die Besucherzahlen und damit die wichtigste Einnahmequelle. „Wir versuchen, unsere Gäste mit Veranstaltungen und ganz vielen Aktionen zu locken – aber finanziell sieht es in den kalten Monaten einfach nicht so gut aus“, erzählt Betreiber Sven Näther. Deshalb war es eine Riesenüberraschung, als das Fertigungsteile-Oehmigen-Team mit einem Check über 1000 Euro am Tierparktor stand. Bei der Firma aus Meißen gehört es zur Firmenphilosophie, anderen zu helfen. Ebenfalls engagiert ist die Firma Tiernahrung Seerhausen, die dem Tierpark in den letzten Jahren immer wieder Futter spendete und auch diesen Winter mit einem Kleinbus voll mit Kaninchen- und Nagerfutter vor der Tür stand. Wer dem Tierpark helfen möchte, kann bei Frau Schirmer von der Tiernahrung oder im Firmenonlineshop Futter für die Hebelei bestellen. So kann man ein regionales Unternehmen stärken und den Tieren durch den kalten Winter helfen. Auch die Aral-Tankstelle Zeithain ist ein Sponsor und sammelt Futterspenden. (SZ)

