Letzter Ausweg Wiese Um den lästigen Dauerstau vom Sonnenstein Richtung Pirna zu umfahren, sind offensichtlich viele Mittel recht. Kann die Stadt das Chaos überhaupt entwirren?

Poller halten nicht auf: Wohl um den Stau auf der B 172 zu umfahren, kurvten Autofahrer kurzerhand um die Absperrung auf der Dr.-Benno-Scholze-Straße herum, wie an den Spuren im Gras rechts neben dem Schild zu sehen ist. © privat

Wenn die Not groß ist, helfen schon mal unkonventionelle Mittel, um ihr zu entrinnen. Einige waren am 1. Mai vom Dauerstau auf der B 172 offenbar derart genervt, dass selbst Poller sie nicht stoppen konnten. Autofahrer umfuhren die rot-weiß-gestreiften Sperrstangen auf der Dr.-Benno-Scholze-Straße auf dem Sonnenstein und kurvten kurzerhand über die Wiese, die Spuren im platt gedrückten Gras zeugen noch immer davon. Die Kraftfahrer wollten wahrscheinlich über die Straße durch den Schlosspark zum Kreisverkehr am Gericht fahren und sich dort auf die B 172 einordnen – um dem Rückstau auf der Krietzschwitzer und der Struppener Straße zu entgehen. Am zurückliegenden verlängerten Wochenende war es wieder besonders schlimm.

Nervig, lästig, zeitraubend – vor allem für den Rückreiseverkehr aus der Sächsischen Schweiz ist die Ortsdurchfahrt Pirna ein Graus. Weil die Ampel an der Volkshauskreuzung im Stadtzentrum den Verkehrsfluss regelmäßig unterbricht, staut sich die Blechlawine aus Richtung Krietzschwitz enorm. Was inzwischen schon bei normalen Verkehrsverhältnissen zur Regel geworden ist, verschärft sich nun noch: Da die Stadtwerke bis in den Herbst hinein neue Abwasserkanäle in Krietzschwitz verlegen, ist der Schleichweg über Neundorf nach Pirna vorübergehend gekappt. Die Radiosender meldeten am Nachmittag des 1. Mai, Rückkehrer aus dem Elbsandsteingebirge sollten in Richtung Pirna 45 Minuten zusätzlich einplanen.

Angesichts dieses Verkehrsübels ersinnen Kraftfahrer immer neue Ideen, um der Stauplage zu entgehen. In Cunnersdorf beispielsweise klingelte am Montag ein verzweifelter Urlauber bei einem Anwohner und erkundigte sich, wie die Familie mit Kleinkind im Auto den Megastau am besten umfahren könnte. Andere wiederum setzen sich über bestehende Verkehrsvorschriften hinweg. Obwohl die Ortsdurchfahrt Krietzschwitz wegen des Abwasserbaus offiziell gesperrt ist, kürzen viele nach wie vor über diese Trasse ab – wohl auch deshalb, weil die Straße bislang weitgehend nicht aufgegraben wurde, sondern die Stadtwerke Pirna zunächst Baumaterial am Straßenrand lagern. Wolfgang Lill aus Pirna machte sich die Mühe und zählte am 1. Mai zwischen 17.20 und 18.20 Uhr den Verkehr – und kam auf 72 Fahrzeuge. Doch am Ende bleibt wieder die Frage: Kann Pirna das Chaos irgendwie entwirren?

Viele Möglichkeiten gibt es aus Sicht des Rathauses nicht. Die Poller auf der Dr.-Benno-Scholze-Straße will Pirna nicht öffnen. Es handle sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit gelte. Selbst bei Freigabe dieser Straße wäre der Staupunkt noch nicht umfahren, weil einer der Hauptgründe für die derzeitige Verkehrssituation am Knotenpunkt an der Volkshauskreuzung liege. Möglichkeiten, im Zentrum an Stellschrauben zu drehen, sieht die Stadt keine. Die verschiedenen Ampelphasen entlang der Bundesstraße sind laut Verwaltung bereits auf ein Maximum ausgereizt. Im innerstädtischen Gebiet bestünden derzeit keine Kompensationsmöglichkeiten.

Dennoch prüft das Rathaus, in welcher Form Rückreisende aus der Sächsischen Schweiz möglichst frühzeitig über die Stausituation informiert werden können. Dabei lotet die Stadt mit überregionalen Partnern auch aus, welche weiteren möglichen Umfahrungen angeboten werden können. Derzeit bietet sich aus Sicht des Rathauses an, den Stau weiträumig über die Strecke Bad Schandau, Porschdorf, Ziegenrücken, Hocksteinschänke, Pirna oder über die Route B 172, Langenhennersdorf (Forsthaus), Neundorf, Pirna zu umgehen.

