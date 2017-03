Letzter Ausweg Streik Die Krankenhauspfleger sind überarbeitet. Ein neuer Tarifvertrag soll helfen. In Dresden wird der Ernstfall vorbereitet.

Pfleger Wolfgang Vogel arbeitet seit 1989 am Friedrichstädter Krankenhaus. Weil der Druck auf die Mitarbeiter immer größer wird, setzt er sich für bessere Arbeitsbedingungen ein. Dafür hat er seine Kollegen nach konkreten Problemen befragt. © Sven Ellger

Es war keine leichte Entscheidung. Doch so könne es auf keinen Fall weitergehen, sagt Wolfgang Vogel entschlossen. Er will den Kampf aufnehmen – gegen unzählige Überstunden, psychische Belastung, schlaflose Nächte. Kurzum: Dinge, die Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern täglich begleiten. Nicht zuletzt geht es Wolfgang Vogel vor allem um die Patienten, um die sich völlig überarbeitete Krankenschwestern und Pfleger nicht so kümmern können, wie es erforderlich wäre.

Der 49-Jährige ist selbst Pfleger im Krankenhaus Friedrichstadt. Weil eine seiner Kolleginnen kürzlich den Mut hatte, die Situation auf ihrer Station öffentlich zu machen (die SZ berichtete), fasste jetzt auch Vogel den Mut. Denn er will, dass sich etwas ändert in deutschen Krankenhäusern. Seinen ersten Einsatz hatte der Dresdner im Friedrichstädter Klinikum bereits 1989. Seitdem habe sich viel verändert in der Arbeit auf den Stationen. „Es gab immer Höhen und Tiefen, wenn es um die Arbeitsbedingungen ging“, räumt Vogel ein. Doch jetzt sei einfach keine Besserung in Aussicht. Und das belastet den Pfleger.

In der kardiologischen Abteilung betreut Vogel viele ältere Menschen, die nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt behandelt werden. Derzeit hat er nur einen Wunsch: „Ich möchte einfach mal wieder ganz in Ruhe einem älteren Patienten den Bart abrasieren und mit ihm plaudern.“ Woran es auf seiner und anderen Stationen besonders mangelt, ist Zeit, sagt der Pfleger. „Mit all dem Stress und der Hektik geht auch die Menschlichkeit verloren.“

Dass sich Probleme wie ständiger Personalmangel, ungeregelte Arbeitszeiten und geringe Bezahlung nicht ohne Weiteres lösen lassen, hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren gezeigt. „Es ist zunehmend schlimmer geworden“, beschreibt Vogel die Situation. Und engagiert sich deshalb nun in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Für einen Tarifvertrag, in dem alle Forderungen zur Entlastung des Klinikpersonals bundesweit geregelt sind. Das Besondere: Die Fachkräfte selbst sollen sich in den Tarifvertrag einbringen. Eigens dafür haben Vogel und seine Mitstreiter Ende Dezember eine Umfrage unter den verschiedenen Stationsteams im Krankenhaus Friedrichstadt durchgeführt. Im Wesentlichen sind es drei Hauptpunkte, die aus Sicht der Pfleger dringend geregelt werden müssen: Personal, Arbeitszeiten, Ausgleich. Eine der häufigsten Forderungen war etwa, dass kein Pfleger allein die Nachtschicht auf einer Station übernehmen muss. Darüber hinaus soll eine Mindestbesetzung sowohl an Pflegern als auch an Ärzten pro Schicht festgelegt werden.

„Außerdem müssen die Fachkräfte von Hilfsarbeiten entlastet werden.“ Derzeit werden viele Arbeiten von Azubis übernommen. „Als Lückenfüller lernen sie aber nichts. Die Ausbildung muss besser werden.“ Auf einigen Stationen hätten sich bei den Fachkräften mittlerweile mehr als 2 500 Überstunden angehäuft. Oft müssen die Pfleger einspringen, wenn es im Dienstplan Lücken gibt – obwohl sie eigentlich freigehabt hätten. „Deshalb muss es für kurzfristiges Einspringen auch einen zusätzlichen freien Tag geben.“ Die Arbeitszeiten müssten einfach verlässlicher sein, sagt Vogel. „Momentan ist der Dienstplan eher eine Orientierungshilfe.“

Im Sommer 2016 haben sich die Verdimitglieder von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengeschlossen – auch, um einen Streik vorzubereiten. Vogel hofft, dass sich in Sachsen vier bis fünf Kliniken daran beteiligen. „Das muss allerdings lange vorher gut organisiert werden, damit der Streik nicht zulasten der Patienten geht.“ Das sieht auch Viviane Piffczyk so. Als Sprecherin der städtischen Kliniken Friedrichstadt und Neustadt versichert sie, dass im Streikfall die Versorgung der Patienten dennoch jederzeit gesichert sei. Konkreter wird Piffczyk nicht.

Wolfgang Vogel will seine Kollegen in den kommenden Wochen weiter mobilisieren, sich für den neuen Tarifvertrag einzusetzen. „Ich spüre, dass viele Pfleger mittlerweile resignieren – nach dem Motto: Es ändert sich ja eh nichts.“ Für den Dresdner ist das keine Option. Er will für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen – notfalls auch mit Streik. Rund 4 500 Kollegen im Saarland haben es vorgemacht und gingen am 8. März auf die Straße.

