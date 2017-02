Letzter Ausweg: Sperrung Die Gemeinde Neukirch zieht die Notbremse und kappt die Verbindung zwischen Koitzsch und Weißbach.

Busse, Traktoren und Forstfahrzeuge sind eigentlich die einzigen Fahrzeuge, die auf der Straße zwischen Weißbach und Koitzsch noch fahren dürfen. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Neukirch hat die Schäden dokumentiert, sie hat geredet und auf eine Entscheidung gewartet. Nun zieht sie die Notbremse. Neukirch hat die Verbindungsstraße zwischen Koitzsch und Weißbach gekappt. „Die Gemeinde sah sich in der Pflicht, die Straße für den PKW-Verkehr zu sperren“, sagt Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter. Die Gemeinde habe die Verkehrssicherungspflicht für die Verbindung, da es sich um eine Gemeindestraße handle. Deshalb habe man nun keinen anderen Ausweg mehr gesehen.

Der Zustand der Straße hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch verschlechtert. Das liegt an der Sperrung der nahen Staatsstraße 100. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr baut zwischen Koitzsch und Königsbrück noch bis Herbst eine neue Brücke. Die offizielle Umleitung für alle Verkehrsteilnehmer – außer der Busse – führt eigentlich über Bernsdorf. Doch viele Autofahrer und sogar Lasterfahrer nutzten in den vergangenen vier Wochen die schmale Gemeindestraße, um sich den langen Umweg zu sparen.

Die Gemeinde hatte die Straße zwar vorsorglich für Laster sperren lassen, doch viele hielten sich nicht daran. Die Folgen waren große Schlaglöcher und ausgefahrene Straßenränder. Eine weitere Schleichweg-Verbindung ist zwar auch betroffen, aber längst nicht so stark wie die Straße zwischen Koitzsch und Weißbach.

Links zum Thema Riesenlöcher im Schleichweg

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das die Staatsstraße für den Brückenbau sperrte, will die Gemeindestraße nicht reparieren. „Das Lasuv kann nur für Schäden auf der offiziell ausgewiesenen Umleitung aufkommen“, sagte eine Sprecherin noch vor wenigen Tagen der SZ. Die Gemeinde fühlt sich allein gelassen. Zumal die Verbindung über Weißbach sehr wohl als Umleitung ausgewiesen ist, allerdings nur für Busse. „Es ist wirklich ein trauriges Beispiel, wie das Lasuv hier mit Problemen der untergeordneten Baulastträger umgeht“, sagt Neukirchs Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter.

Die Gemeinde will sich jetzt Angebote einholen und die Straße möglichst noch in den Ferien reparieren, damit wenigstens der Schulbus ordentlich fahren kann. Neukirch hat aber kaum Geld für solche Aufgaben, da sich die Gemeinde in der Haushaltskonsolidierung befindet. Ein gemeinsamer Termin soll die Sache bald klären, hofft die Neukircher Bürgermeisterin.

zur Startseite