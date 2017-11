Letzter Arbeitstag für die Bürgermeisterin Nach 21 Jahren als Gemeinde-Chefin von Ebersbach geht Margot Fehrmann nun in den Ruhestand. Sie will aber anderswo weiter aktiv bleiben.

Margot Fehrmann gestern an ihrem letzten Arbeitstag. © Brühl

Die Verabschiedungsfeier fand am Donnerstagabend im Sportlerheim statt. Margot Fehrmann, 63, sagte nach 39 Jahren Dienst für die Gemeinde, darunter 21 als Bürgermeisterin, Lebewohl. Sie verabschiedete sich von den Angestellten der Kommune, von Gemeinderäten und früheren Mitarbeitern. Auch Gäste aus der Ebersbacher Partnergemeinde Krautheim waren gekommen. Am Freitag erledigte die Bürgermeisterin letzte Arbeiten in der Verwaltung, ab Montag ist Margot Fehrmann im Ruhestand.

Eine Portion Wehmut ist der gestandenen Gemeindechefin schon anzumerken. Damit die Umstellung leichter fällt, geht Margot Fehrmann ab Montag erst mal für drei Wochen zur Kur an die Ostsee. Doch die Hände in den Schoß legt sie keinesfalls. Als Privatperson ist die Ebersbacherin weiterhin Vorsitzende der Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen. Außerdem behält sie ihr Mandat als Kreisrätin und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag. Sie bleibt auch im Sparkassenvorstand und stellvertretende Präsidentin des Sportvereines Grün-Weiß Ebersbach. Präsident ist mittlerweile Christoph Baier. Außerdem, so Margot Fehrmann, wolle sie sich als ehrenamtliche Schöffin am Landgericht Dresden bewerben. Dort werden hauptsächlich Verwaltungssachen entschieden.

Dem neu gewählten Bürgermeister Falk Hentschel (ebenfalls CDU) will sie zur Verfügung stehen, wenn er Fragen hat. „Wir sind im Gespräch“, so Fehrmann. Falk Hentschel wird am 4. Dezember als Ebersbacher Bürgermeister vereidigt.

zur Startseite