Letzte Unterschrift erfüllt einen Wunsch Karola Seidler war 15 Jahre lang die schnelle Eingreiftruppe der Wohnungsgenossenschaft. Nun sitzt der Vorstand in Leipzig.

Karola Seidler arbeitete 15 Jahre ehrenamtlich als Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Hartha (WGH). Vorstand Jörg Keim (rechts) und Vorstandsmitglied Sascha Quasdorf bedankten sich für die Arbeit. © Dietmar Thomas

Sie war immer für die Mieter der Wohnungsgenossenschaft Hartha (WGH) erreichbar. Auch wenn ihre Telefonnummer nicht im Telefonbuch stand, so wussten die Mieter doch, wo Karola Seidler zu erreichen ist. Und da klingelte es bei Problemen auch schon mal am Wochenende.

15 Jahre lang war Karola Seidler ehrenamtlich als Vorstand der WGH im Einsatz. „Ich wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Freiberger gefragt, ob ich diese Funktion übernehmen will. Doch das ging zuerst nicht, da nur mein Mann Genossenschaftsmitglied war“, sagte Karola Seidler. Dann habe sie die Mitgliedschaft übernommen und konnte vom Aufsichtsrat als Vorstand berufen werden. Das ist immer für drei Jahre der Fall. Immer wieder bekam die EU-Rentnerin das Vertrauen ausgesprochen. Nun geht sie sozusagen wirklich in den Ruhestand. Vorstand Jörg Keim bedankte sich für vier Jahre Zusammenarbeit und Rainer Freiberger für 15 Jahre. Nachfolger ist Sascha Quasdorf, der bei der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt in Leipzig arbeitet. Zur Mitgliederversammlung wurde er bereits vorgestellt.

Zu den Aufgaben von Karola Seidler gehörte unter anderem, den Kontakt zur Stadt zu halten, Ansprechpartnerin für die Fragen der Mieter zu sein und Unterschriften zu leisten. Ihr Beruf als Buchhalterin kam Karola Seidler in vielen Dingen zugute. Fast täglich war sie im Verwaltungsbüro anzutreffen, obwohl ihre Tätigkeit ehrenamtlich war. Als eine der spannendsten Zeiten bezeichnet die Harthaerin, die seit 1981 im Neubau, damals AWG wohnt, den Rückbau der fünften Etage des jetzigen Verwaltungsgebäudes. Auch die Arbeit mit dem Dolmetscher, als es um die Flüchtlinge ging, sei eine Herausforderung gewesen, so Karola Seidler.

Mit ihrer letzten Unterschrift erfüllt sie den Wunsch einiger Genossenschaftsmitglieder. Die Umfahrung des Blockes 38 bis 42 wird noch im November von der Firma Estler in Ordnung gebracht.

