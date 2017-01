Letzte Tage für den Görlitzer Weihnachtsbaum Am Donnerstag wird die Tanne vom Untermarkt offiziell gefällt. Das hat vor allem mit dem Datum zu tun.

Während des Schlesischen Christkindlmarktes strahlte der Baum auf dem Untermarkt in Görlitz. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Sein Vorgänger durfte schon im vergangenen Jahr bis zum 2. Februar den Untermarkt verschönern und er darf es in diesem Jahr auch: Offiziell wird am Donnerstag der Weihnachtsbaum des Schlesischen Christkindelmarktes zerlegt.

Das sagt Gerd Weise von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft. „Viele Leute freuen sich, dass der Baum so lange steht“, sagt Gerd Weise. Nachdem die Mitarbeiter des Betriebshofes die Weißtanne Ende November vergangenen Jahres an der Paul-Taubadel-Straße gefällt hatten, setzen sie nun noch einmal die Säge an. Die Weißtanne wird zerkleinert, das Holz verteilt. „Es eignet sich bestimmt gut für ein Feuer im Freien, wahrscheinlich nicht so für den Kamin“, sagt Gerd Weise.

In den Jahren vor 2016 war der Weihnachtsbaum bereits am 6. Januar zu den Heiligen drei Königen abgeholt worden. Jetzt steht er bis zu Mariä Lichtmess. An diesem Tag werden traditionsgemäß die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt, die Krippenfiguren verpackt. Es ist das letzte Fest in der Weihnachtszeit. Der Christkindel-Weihnachtsbaum in dieser vergangenen Saison war ein besonders schöner. Er stammte ursprünglich aus Thüringen.

zur Startseite