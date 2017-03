Letzte Runde im Streit um Leutewitzer Park Anwohner fordern mehr Grün, ein Investor will bauen. Nun kommen die Pläne wieder in die öffentliche Diskussion.

Erneut treffen am kommenden Donnerstag Anwohner vom Leutewitzer Park und der Investor einer neuen Wohnanlage aufeinander. Sie streiten über die Zukunft eines Grünstreifens, der an die Parkanlage grenzt. Der Investor, eine Baufirma mit Sitz in Cossebaude, hat das Grundstück gekauft und einen Großteil davon der Stadt vermacht. Die wird die Fläche zum Park dazuschlagen. Nun steht eine Randbebauung zur Debatte. Der Investor möchte drei Mehrfamilienhäuser bauen lassen. In der Nachbarschaft hat er bereits investiert. Die Anwohner haben ihre Kritik unter anderem mit einer Petition vorgetragen.

Am Donnerstag soll nun die neue Version für einen Bebauungsplan im Ortsbeirat Cotta vorgestellt werden. Dabei geht es auch um die Bewertung der einzelnen Einwände. Die öffentliche Sitzung findet 18 Uhr im Rathaus Cotta statt. Dabei geht es in einem weiteren Punkt auch um die Arbeit der Quartiersmanagerin in Gorbitz. Zudem stellen sich die Mitglieder des Nachbarschaftshilfevereines sowie Mitarbeiter aus dem Servicepunkt für Bürgerangelegenheiten Gorbitz vor. (SZ/acs)

