Letzte Runde am Skilift Auf dem Erzgebirgskamm landete noch mal eine Ladung Schnee. Wie lange der reicht, bestimmt diesmal Johanna.

Ob es am Wochenende schon so oder noch etwas weißer am Skihang in Altenberg aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. Skifahren ist auf alle Fälle noch mal möglich. © Egbert Kamprath

Wo nimmt nur Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister immer noch den Schnee her? Freitagmorgen, als in Dippoldiswalde Regenschirmwetter angesagt war, hatte er erneut winterliche Meldungen aus Zinnwald. Wieder gab es Neuschnee – und was für eine Menge! „Ich habe Geheimreserven“, sagt er und lacht. Neun Zentimeter sind nämlich noch einmal dazugekommen. „Donnerstagnacht gab es gegen 23 Uhr ein Gewitter“, berichtet der Wetterfachmann. „Danach floss kältere Luft ein, und es hat stundenlang geschneit.“ Dadurch konnten der weiße Grund auf 21 Zentimeter aufgepolstert und schon durchsichtige Stellen auf den Wiesen zugedeckt werden. Es ist zurzeit ein Ringen der Jahreszeiten, wer die Oberhand bekommt.

Wenn Lothar Schirrmeister auf das Wetterradar schaut, ist er ziemlich sicher: „Das sind die letzten Zuckungen des Winters.“ Und das liegt an Johanna. Das nach ihr benannte aktuelle Hochdruckgebiet „kommt langsam voran“, so Schirrmeister. „Wärme ist noch nicht ihre Stärke, aber es wird langsam.“ Im Tiefland sind Temperaturen von etwa zehn Grad Celsius zu erwarten, in den Bergen immer noch deutlich weniger mit drei bis vier Grad. Es könne sogar noch mal frostig werden in der Nacht. Das entspreche aber durchaus der Jahreszeit.

Die Stadt Altenberg hat den neuerlichen Schneefall genutzt und den Loipenbully ins Kahleberggebiet geschickt. Die Strecken wurden nochmals aufgefahren und teilweise auch gespurt. Dort sei Skilanglauf ab dem Parkplatz an der ehemaligen Grenzzollanlage in Zinnwald mit Einschränkungen noch möglich, informiert das Tourist-Info-Büro. Am Altenberger Skilift wird es an diesem Wochenende wohl letztmalig Gelegenheit geben, die Piste hinunterzusausen. Der Schlepplift wird am Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet sein. Witterungsbedingt kann es zu Änderungen kommen.

zur Startseite