Letzte Ruhestätte für Paare Die Bestattungskultur wandelt sich rasant. Doch die Roßweiner Gottesackerverwaltung hält gut mit. Sie setzt sogar Trends. Noch hat sie die Möglichkeit dazu.

Roßweins Friedhofsverwalter Matthias Fritz kann jetzt Plätze in einem Ruhegarten anbieten. Die Anlage ist für Paare konzipiert. Die Pflege über 20 Jahre ist in der Gebühr inbegriffen. © André Braun

Für viele gehört am Totensonntag der Gang auf den Friedhof dazu. Der Roßweiner Gottesacker ist schon fast parkähnlich und hat seit ein paar Tagen einen zweiten Ruhegarten zu bieten. Darunter ist ein mehr als 200 Quadratmeter großes Areal oberhalb der Friedhofskapelle zu verstehen. Es ist in drei Bereiche gegliedert, die mit Granitmauersteinen eingefasst sind. Auf der ersten Fläche liegen bereits 15 anthrazitfarbene Platten. Auf denen werden einmal die Namen der Beigesetzten zu lesen sein – meist zwei nebeneinander. Denn der neue Ruhegarten ist für Paare gedachte. Das können Ehepaare ebenso sein wie Geschwister. Da macht Friedhofsverwalter Matthias Fritz keine Vorschriften.

Insgesamt 50 Plätze gibt es in diesem zweiten Ruhegarten. Der erste mit 27 Plätzen war binnen von anderthalb Jahren belegt. Daher hat die Friedhofsverwaltung einen nächsten angelegt.

Reagiert hat Matthias Fritz auch auf den demografischen Wandel und die Tatsache, dass immer mehr Menschen ohne Angehörige beigesetzt werden oder deren Kinder und Enkel weit weg wohnen. Sie haben es schwer, sich um die Grabpflege zu kümmern. Daher gibt es mit dem Ruhegarten das Angebot, die Eltern in einer Gemeinschaftsanlage bestatten zu lassen. Die ist nach den Vorstellungen der Friedhofsmitarbeiter konzipiert und wurde mithilfe von Firmen angelegt. Die restliche Bepflanzung übernehmen Matthias Fritz und sein Mitarbeiter dann im Frühjahr.

Die Friedhofsmitarbeiter sind es auch, die sich nach der Beisetzung die folgenden 20 Jahre der Grabruhe – bei Paaren auch länger, wenn der zweite Partner später dazukommt – um die Grabstelle kümmern. Sie wird bepflanzt, von vergessenem Blumenschmuck beräumt und am Ende aufgelöst. Wer zum Beispiel in der Schweiz lebt, muss nicht mehrmals im Jahr nach Roßwein kommen, um das Grab der Eltern zu pflegen. Wer möchte, kann vor der Grabplatte noch eine Einpflanzung aufstellen oder Blumen in eine Vase. Platz dafür ist.

Das Anliegen von Friedhofsmeister Fritz ist, auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen. So bietet er schon länger wieder sogenannte Kolumbariumplätze (Urnenwand) an. Die gab es ein Roßwein schon in den 1930er-Jahren. Daher war es auch möglich, neue anzulegen. Relativ neu sind für Roßwein auch Gemeinschaftsgrabanlagen, die eine Zeit lang nicht gewünscht waren. Die modernen sind durchaus beliebt. Von den Kosten ähneln sich die Preise dafür sowie für Kolumbarium und Ruhegarten. Details stehen in der Friedhofsordnung oder sind im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeitern zu erfahren.

Neugestaltung sind Grenzen gesetzt

Wie lange Matthias Fritz noch auf Wünsche und Trends reagieren kann, vermag er nicht zu sagen. Zwar hat er mit drei Hektar ein sehr großes Areal zu „beackern“ – aber zusammenhängende Flächen, die etwa für einen Ruhegarten benötigt werden, sind selten darunter. Oft gibt es nur Lücken, wo Grabstellen aufgelöst worden sind. Umbettungen, um Platz zu schaffen, kommen für ihn nicht infrage. Die Bestattungskultur wandele sich gerade rasant, beobachtet der Friedhofsverwalter. Mithalten sei die eine Seite, das richtige Maß finden, die andere.

www.kirche-rosswein-niederstriegis.de/friedhof

zur Startseite