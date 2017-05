Letzte Ruhe unterm Nussbaum? In Sachsen gilt der Friedhofszwang. Eberhard Zumpe will das gern ändern.

Seinen Lieblingsplatz im Garten möchte Eberhard Zumpe aus Ottendorf-Okrilla gern auch über den Tod hinaus behalten. Der 88-jährige Arzt im Ruhestand möchte hier unter seinem Walnussbaum begraben sein. © Thorsten Eckert

Der Garten hinterm Haus ist ein friedliches und stilles Fleckchen. Wenn Eberhard Zumpe hier unterm Nussbaum sitzt, sind die Geräusche der nahen Stadt Ottendorf-Okrilla weit entfernt. Er hört das leise Plätschern der Kleinen Röder, die unten am Hang vorbeifließt, er hört das laute Zwitschern der Amseln, die im Weinlaub ihr Nest gebaut haben. Und am liebsten hört er zu, wie im Wind die Walnussbaum-Blätter rauschen.

Eberhard Zumpe, Allgemeinmediziner im Ruhestand, Doktortitel und aus tiefer Überzeugung konfessionslos, ist jetzt 88 Jahre alt. „Und hier“, sagt er, „hier unter dem Nussbaum, wo wir immer sitzen, hier möchte ich begraben werden.“ Eine schöne Vorstellung. Eberhard Zumpe weiß, dass so etwas verboten ist in Sachsen. Jeder Mensch muss hier grundsätzlich auf dem Friedhof bestattet werden. So will es das Sächsische Bestattungsgesetz ohne Wenn und Aber. Nur unter sehr strengen Voraussetzungen sind Ausnahmen vom allgemeinen Friedhofszwang möglich. Die Urne mit nach Hause zu nehmen, gehört nicht dazu.

Eberhard Zumpe aber will das nicht hinnehmen. Für ihn ist der Friedhofszwang eine Vorschrift aus längst vergangenen Zeiten. „Das mag ja eine alte Tradition sein, aber die Welt hat sich doch verändert“, findet er. „Es ist der Gang der Zeit, die Familien leben weit verstreut, die Kinder können die Gräber der Eltern und Großeltern nicht mehr pflegen“, sagt er. „Und viel wollen das ja auch gar nicht mehr.“ Auch für ihn selbst, sagt er, habe der Friedhof keine Bedeutung. Er sei für ihn kein Ort, an dem er Trauer empfinden oder der ihm nahe gehen könnte. „Aber hier, dieser wunderbare Garten, das ist der Platz, an dem ich sein will.“

Bestattungswesen ist Ländersache

Und dafür kämpfen Eberhard Zumpe und seine Frau Brigitte, 73, mit aller Kraft und aller Zeit, die ihnen noch bleibt. „Warum soll denn ausgerechnet hier in Sachsen nicht möglich sein, was anderswo problemlos geht?“, fragen sie. Eberhard Zumpe zeigt das Foto seines Schwagers Kurt. Auf dem Foto ein weißes, schön verziertes Marmorkästchen. „Das ist die Urne mit Kurts Asche“, erklärt er. „Die steht bei meiner Schwester in der Stube.“ Eberhard Zumpes Schwester lebt in Australien.

Er wisse von guten Bekannten aus dem schottischen Glasgow, die die Urne der Mutter im Schlafzimmer aufbewahren. Und auch in der Schweiz ist es möglich, dass sich Angehörige die Urne mit der Asche der Verstorbenen mit nach Hause nehmen können – zumindest zeitweilig: offiziell für die „Zeit der Trauer“, wie lange das ist, ist allerdings nicht festgelegt.

Schon seit Jahren versucht Eberhard Zumpe, Sachsens Landespolitiker aller Parteien für seine Sache zu gewinnen. Denn das Bestattungswesen ist Ländersache, nur der Landtag könnte das entsprechende Gesetz ändern. Sogar beim Ministerpräsidenten persönlich ist Zumpe vorstellig geworden. Aber Stanislaw Tillich, erzählt er, habe ihm keine Hoffnung gemacht. Und auch seine Petition, die er an den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags geschickt hat, ist abgewiesen worden.

2009 hatte der Landtag eine Novellierung des Bestattungsgesetzes beschlossen. Die Abgeordneten hätten sich dabei ganz bewusst dafür entschieden, am Bestattungszwang festzuhalten und ein Verstreuen der Asche oder das Aushändigen der Urne nicht zuzulassen, so heißt es im Ablehnungsschreiben an Eberhard Zumpe. Lediglich die Möglichkeit einer Seebestattung räumt das Gesetz in Sachsen ein und inzwischen auch die Beerdigung in einem Bestattungswald, von denen es landesweit bisher nur einen in Bennewitz bei Leipzig und einen in Coswig bei Dresden gibt.

Der Friedhof als geschützter Ort

Die Landesregierung begründet den Friedhofszwang vor allem im Gemeinwohl, das Vorrang vor privaten Interessen haben müsse. Ein gewichtiges Argument ist auch die Frage, wer denn kontrolliert, ob alles mit rechten Dingen zugeht, wenn jeder nach eigenem Belieben über die Asche der Toten verfügen könnte? Eine geordnete Bestattung wäre nicht mehr gesichert, wenn sie allein in das Belieben der Verstorbenen oder ihrer Angehörigen gestellt würde, argumentieren die Befürworter des Gesetzes. Auch könne die Einhaltung der Totenruhe nicht überwacht werden, wenn jemand eine Urne zu Hause aufbewahrt. Letztendlich könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Urne eines Verstorbenen im Fall eines Grundstücksverkaufs oder im Todesfall der Angehörigen einfach pietätlos entsorgt würde. Auf Friedhöfen werden Urnen auch nach dem Ablauf der Ruhezeit von 20 Jahren weiter aufbewahrt.

Auch für die evangelisch-lutherische Landeskirche in Sachsen ist die Friedhofspflicht unumstößlich. „Es geht dabei nicht nur um eine jahrhundertealte Tradition und Bestattungskultur“, sagt Pressesprecher Matthias Oelke. „Es geht auch darum, dass der Friedhof als ein eingefriedeter, geschützter Ort für alle Menschen zugänglich ist“, erklärt er. Jeder, der das möchte, müsse die Möglichkeit haben, das Grab eines Verstorbenen auch besuchen zu können. „Das ist eine jahrhundertealte gesellschaftliche Abmachung, die wir als Gesellschaft auch pflegen müssen“, sagt Oelke. Eberhard Zumpe will die Hoffnung auf sein Grab unterm Nussbaum dennoch nicht aufgeben. Vielleicht, sagt er, gibt es ja noch andere, die wie er denken.

