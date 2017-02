Letzte Ruhe mit Hund und Katze Der städtische Friedhof Görlitz erlaubt, sich mit geliebtem Haustier bestatten zu lassen. Die Großenhainer sind skeptisch.

Für viele Menschen würde damit ein Wunsch in Erfüllung gehen: wenn in der Grabstätte auch das tierische Familienmitglied Ruhe finden dürfte. © Anne Hübschmann

Die Idee hatte der Lenzer bereits vor einigen Jahren. Hans-Georg Ziermann, seit 1985 als Bestatter tätig, stellte im Juli 2007 beim Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft den Antrag für eine besondere Urnengrabanlage. Denn nicht nur, dass statistisch betrachtet, sich vier von fünf Sachsen mittlerweile für eine Feuerbestattung entschieden und der Bedarf somit zunehme. Der Hintergrund für sein Ansinnen, so Hans-Georg Ziermann im SZ-Gespräch, sei damals vor allem noch ein ganz anderer gewesen. „Wir hatten im Dezember 2005 den Tierfriedhof in Lenz eröffnet. Der Zuspruch dafür war groß und noch größer die Nachfrage von Betroffenen nachzufragen, wieso das geliebte Tier nicht gleich mit in das eigene Grab darf“, erklärt der 70-Jährige.

Wie er betont, sei dieses Ansinnen alles andere als ein Einzelfall. Gerade für ältere Menschen, die den Verlust des Partners zu beklagen hätten, werde im Laufe der Zeit die Katze, der Hund oder auch ein Wellensittich zum nahestehenden Begleiter. Der Gedanke daran, den miauenden, bellenden oder zwitschernden treuen Gesellen im Müll zu entsorgen oder beim Tierarzt lassen zu müssen, würde vielen Tierbesitzern das Herz brechen. „All diese Menschen treten bis heute mit der Frage an mich heran, ob es nicht doch möglich ist, in der Nähe oder sogar mit ihren jahrelangen Weggefährten bestattet zu werden“, bekennt Hans-Georg Ziermann.

Während sein Ansinnen vom Ministerium seinerzeit abgelehnt worden sei, hat die Stadt Görlitz nun einen Vorstoß gewagt. Am vergangenen Donnerstag befürwortete der Stadtrat die neue Friedhofssatzung, welche gewissermaßen der Ziermann´schen Idee Rechnung trägt. Auf dem neuen Teil des städtischen Friedhofs sind künftig gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier erlaubt. „Ich weiß, dass es solche Möglichkeiten bereits seit gut vier Jahren auf Friedhöfen in Essen, Braubach bei Koblenz und seit Januar auch in Aschersleben gibt“, sagt Evelin Mühle. Laut der Leiterin des städtischen Friedhofs Görlitz sei früher natürlich an so etwas gar nicht zu denken gewesen. Aber inzwischen beschäftigten sich Beiträge in diversen Fachzeitschriften damit und auch auf Tagungen sei sowohl ins Mikrofon als auch wispernd am Rande immer mal wieder die Rede davon gewesen. „Wenn man über den Friedhof schlendert, entdeckt man manchmal neben der eigentlichen Grabstelle unter einem Baum ein kleines Licht. Ein Zeichen dafür, dass hier jemand heimlich seinen kleinen Vierbeiner begraben hat“, verrät Evelin Mühle. Seit 1985 leitet sie den Görlitzer Friedhof und wollte mit all ihrer Berufserfahrung im Gepäck im Zuge der Satzungsänderung die Gelegenheit nutzen, um derlei Bedürfnisse zu realisieren.

Praktisch sei dies möglich, indem sich Interessierte für eine Grabstätte zur Beisetzung mit maximal zwei Urnen und zwei Beigaben entscheiden. Ein ganz wichtiger Hinweis, wie Evelin Mühle anmerkt. „Wir orientieren uns tatsächlich am Wort der alten Römer, die auch ihren Gräbern etwas beigelegt haben. Es muss keiner denken, dass wir zusätzlich einen toten Tierkörper beerdigen“, beruhigt die Friedhofschefin. Wer sich dafür entscheide, seinen tierischen Freund bei sich haben zu wollen, müsse ihn zunächst selbst einäschern lassen. Für die Urne samt Haustierasche gebe es dann zwei Möglichkeiten: Entweder gleich bestatten oder erst mit Frauchen beziehungsweise Herrchen zusammen.

Eine Entscheidung, die Bewohner aus dem Großenhainer Land mangels Angebot gar nicht erst treffen müssen. „Ich bin seit 2004 hier und hatte offengestanden auch noch nie so eine Anfrage“, sagt Jens Heinert von der Großenhainer Friedhofsverwaltung. Er selbst sei zwar bekennender Katzenliebhaber, könne sich aber eine solche Form der gemeinsamen letzten Ruhe nicht vorstellen. Die Frage sei schließlich auch, wo fange man an und wo höre man auf. Gelte das Recht dann für einen Kanarienvogel ebenso wie für einen ans Herz gewachsenen Goldfisch, den verlässlichen Hund oder die geduldige Kuh? „Ganz ernsthaft glaube ich nicht, dass es solche Überlegungen in der nächsten Zeit bei uns geben wird“, ist sich Jens Heinert sicher.

