Letzte Partie entscheidet über Turniersieg

Die Sparkassen-Open bildeten den abschließenden Höhepunkt der 23. Euroregionalen Schachwoche des SC 1994 Oberland Leutersdorf. Die Entscheidung über den Turniersieg fiel erst in der letzten der sieben Runden. In einer spannenden Partie bezwang Thomas Michalczak den für den SC Oberland spielenden Tschechen Karel Wokurka. Der 44-jährige Westfale sicherte sich mit 6,0 Punkten den Turniersieg und verwies den favorisierten Internationalen Meister Cliff Wichmann (ESV Nickelhütte Aue) und Martin Kopp (Lok Raw Cottbus), beide 5,5 Punkte, auf die Plätze zwei und drei. Der Fide-Meister von der Schachgesellschaft Solingen nahm mit sichtlicher Freude den Pokal und die 200 Euro Preisgeld entgegen. Zu den Turnierteilnehmern gehörte auch Holger Pohl, der noch keine der bisher ausgetragenen 23 Schachwochen versäumt hat. Der 43-jährige Leutersdorfer reist dafür extra aus dem 550 km entfernten niederbayerischen Vilshofen an. „Das Turnier war mit 60 Aktiven von der Kreisklasse bis zur Oberliga sowie talentierten Nachwuchsspielern gut besetzt und bot durchgängig auch gutklassiges Schach“, schätzte der zufriedene Leutersdorfer Turnierdirektor Jörg Keller ein.

Für die Vereinsspieler aus dem Landkreis wurden die Ergebnisse der Sparkassen-Open gleichzeitig zur Ermittlung des Kreismeisters herangezogen. Den Titel sicherte sich der Fünftplatzierte der Sparkassen-Open Karel Wokurka, der seit 25 Jahren für den SC Oberland startet. Der 65-jährige Tscheche verwies Stefan Schulz (Görlitzer SV) und seinen Vereinskameraden Frank-Peter Rößler auf die Plätze zwei und drei. Jugend-Kreismeister wurde der zwölfjährige Bruno Seibt vor Karl-Georg (14) und Lukas Rößler (16), alle vom SC Oberland.

Bei den parallel zu den Sparkassen-Open ausgetragenen Mini-Open kämpften 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 13 Jahren um den Pokal des Oberkretscham Leutersdorf. Den Turniersieg sicherte sich mit 8,0 Punkten aus neun Runden der neunjährige Nico Franke (SK Weida) vor dem punktgleichen Nico Seifert (Glauchauer SV) und dem elfjährigen Nieskyer Erik Glotz (6,5 Pkt.). Die an zwei Wochenenden mit insgesamt fünf Turnieren ausgetragene 23. Leutersdorfer Schachveranstaltung erreichte mit rund 150 Aktiven die Teilnehmerzahl des Vorjahres. (rs)

Weitere Ergebnisse

Sparkassenopen. 4. FM Karsten Schulz (SF Schwerin), 5. Karel Wokurka (SC Oberland), 6. Stefan Glasewald (SV DD-Striesen), 7. Günter Sobeck (USG Chemnitz) alle 5,0 Pkt.

Miniopen: 4. Diana Glotz (SC Niesky), 5. Helmut Klösel (SC Oberland), beide 5,5 Pkt., 6. Julius Schier (SC Oberland). 7. Mathilde Mechelk (GS Am Knappensee), beide 5,0 Pkt.

zur Startseite