Letzte Messe in katholischer Kirche Die Pfarrei Osterzgebirge trennt sich von ihrem Gotteshaus in Glashütte.

Am Sonnabend wird in der St.-Christophorus-Kirche die letzte Heilige Messe gefeiert. © Egbert Kamprath

Die Pfarrei Osterzgebirge trennt sich von ihrem Gotteshaus in Glashütte. Am kommenden Sonnabend werde man sich von der Kirche verabschieden, teilt die Pfarrei auf ihrer Internetseite mit. Dazu werde um 14 Uhr eine Heilige Messe gefeiert. „Einige Symbole wollen wir mit in den neuen Gottesdienstort nehmen“, heißt es weiter. Wie Pfarrer Gerald Kluge auf SZ-Nachfrage sagte, erwartet man zum Fest auch Seelsorger, die früher in der Gemeinde tätig waren, wie die Pfarrer Christoph Birkner und Peter Opitz sowie Gemeindepädagogin Beate Thielmann und die Frau des früheren Diakons, Siegfried Baubkus.

Nach dem Gottesdienst wird zum Gemeindetreff geladen. Dazu wird es eine große Kaffeetafel geben. (SZ/mb)

