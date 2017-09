Letzte Löbtauer Turbine wird in Berlin überholt Siemens-Spezialisten zerlegen die 40-Tonnen-Maschine. Parallel dazu wird das Kraftwerk auf den Winter vorbereitet.

Die Drewag bringt ihre Technik im Heizkraftwerk Nossener Brücke auf den neuesten Stand. Derzeit werde die vierte und damit letzte Gasturbine in den Berliner Siemenswerken generalüberholt, teilt Kraftwerksleiter Axel Pechstein mit. Nach 100 000 Betriebsstunden ist das nötig. Die 40 Tonnen schwere Maschine war ausgebaut, durch die Reserveturbine ersetzt und im Juni per Tieflader nach Berlin gebracht worden. Dort ist sie komplett zerlegt und begutachtet worden. Ersetzt werden Verschleißteile, unter anderem Gasturbinenschaufeln und Hitzeschilder.

Stellen die Fachleute Schäden an anderen Teilen fest, wechseln sie diese ebenfalls aus. „So wurden am Zuganker Materialunebenheiten festgestellt“, erläutert Pechstein. Deshalb muss dieses große Teil erneuert werden. Ende des Jahres kommt die generalüberholte Turbine ins Heizkraftwerk zurück. Sie wird als Reservemaschine eingelagert. Für die Generalüberholung muss die Drewag bis zu neun Millionen Euro investieren.

Damit können die Turbinen weitere 20 Jahre eingesetzt arbeiten und müssen nur regelmäßig inspiziert werden. Sie sind die Herzstücke des Kraftwerks. Über einen Generator erzeugen die Turbinen Strom. Deren Abgase werden im Abhitzekessel dafür eingesetzt, das Wasser fürs Fernwärmenetz zu erhitzen. Über dieses hocheffiziente System der Kraft-Wärme-Kopplung kann die eingesetzte Energie bis zu 90 Prozent ausgenutzt werden.

Parallel zur Berliner Generalüberholung werden die Anlagen an der Nossener Brücke seit April für die Heizperiode vorbereitet. Bei der Sommerrevision wird die gesamte Technik überprüft. So haben Fachleute zwei Gasturbinen inspiziert und kleinere Reparaturen an den Abhitzekesseln und den Rauchgasklappen ausgeführt, nennt Pechstein einen wesentlichen Punkt. Direkt vor der Heizperiode werden die Turbinen, die sonst laufen, im Oktober kurz stillstehen, damit unter anderem die Getriebe kontrolliert werden können.

Bei der Sommerrevision sind 20 Drewag-Heizkraftwerker und zudem 30 Spezialisten für Turbinen, die Leittechnik und die Kessel im Einsatz. (SZ/phi)

zur Startseite