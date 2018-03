Letzte Kälte noch mal genutzt Schlittschuhfans haben die Teiche um Weißwasser zum Fahren nutzen können. Auf dem Halbendorfer See wurde sogar Eishockey gespielt.

Eishockey und Eisstockschießen wurde auf dem Halbendorfer See gespielt. © Christian Köhler

Weißwasser. Am vergangenen Wochenende sind die zugefrorenen Teiche um Weißwasser ein wahres Mekka der Schlittschuhfans geworden. Wie hier auf dem Halbendorfer See wurde nicht nur Schlittschuh gelaufen, sondern auch Eishockey gespielt und das Eisstockschießen probiert. Das gesamte Wochenende über herrschte auf den Eisflächen Hochbetrieb. Leider kündigen die Meteorologen wieder wärmere Temperaturen für die kommenden Tage an. Damit steigt die Gefahr für die, die sich auf den Seen tummeln. Denn die Dicke der Eisschicht nimmt ab und somit steigt das Risiko, einzubrechen. (SZ)

zur Startseite