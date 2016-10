Letzte Hürde für Skulpturen-Umzug Sechs Holzfiguren sollen den Standort wechseln. Dafür müsste Löbau Geld berappen.

Der Löbauer Helmut Plewa setzt sich für den Erhalt der Holzskulpturen aus dem Stadtpark „Friedenshain“ ein. Sein Engagement könnte belohnt werden. © Matthias Weber

Helmut Plewa gefällt die stoische Ruhe der „Sorbischen Bäuerin“. Wenn er durch den Friedenshain, Löbaus Stadtpark am Fuße des Löbauer Berges spaziert, stattet er der Figur aus Holz manchmal einen Besuch ab und erfreut sich auch an den übrigen sechs Figuren, die überall im Friedenshain verteilt den Stadtpark aufhübschen sollen. Seit mittlerweile 20 Jahren stehen Flötenbläser, Träumerin oder der Herr mit Hund, so die Namen der Kunstwerke, an ihrem Platz. Im Rahmen einer sogenannten Werkstattwoche sind sie damals von Volkskünstlern aus Löbau und Umgebung gefertigt worden.

Regen, Schnee und Eis haben den Holzfiguren über die Jahre aber ein Stück weit Leben entzogen. Plewa will das ändern. Auch, weil sie im Friedenshain nicht die Beachtung erfahren würden, die ihnen zustehe, so der Löbauer. Deswegen hat er sich schon im Sommer an die Stadt Löbau gewandt. Sein Ziel: eine neue Heimat für die Sorbische Bäuerin und ihre Skulpturenkollegen finden. In Messeparkchef Joachim Birnbaum hat Plewa jemanden mit einem offenen Ohr für die Sache gefunden. Sofern technisch möglich, so sagte Birnbaum im Sommer, wolle er den Figuren auf dem Messegelände ein Zuhause geben. Alles weitere, also die Kosten für Transport und Restaurierung, müsse aber die Stadt übernehmen.

Drei Monate später hat sich in Sachen „Skulpturen-Umzug“ nun etwas getan. Denn Birnbaum hat unlängst einen Fachmann zurate gezogen: Holzkünstler Jo Zipfel aus Cannewitz bei Bautzen sollte beurteilen, ob die Figuren eine Zukunft außerhalb des Friedenshains haben können und was der Umzug ungefähr kosten würde. „Die Besichtigung der Skulpturen war sehr ergebnisorientiert“, sagt Birnbaum. Übersetzt heißt das: Zipfel attestierte, dass die Holzmännchen in einem ordentlichen Zustand seien und es durchaus die Möglichkeit gebe, sie unversehrt in den Messepark zu schaffen. Und das, obwohl Bakterien längst mit ihrer Arbeit begonnen hätten und teilweise Holz aus den Figuren bröseln würde. „Das kann man aber wieder hinbekommen“, so Jo Zipfel. Die Skulpturen seien toll und für Löbau dringend erhaltenswert. „Sie sind ein Mehrwert für den öffentlichen Raum und werten das Stadtbild auf“, sagt der Holzexperte. Mit viel Herzblut habe Zipfel die Situation der Kunstwerke analysiert, so Birnbaum und umgehend ein Angebot für die Instandsetzung von sechs der sieben Skulpturen erstellt. Kostenpunkt: etwa 1800 Euro. Birnbaum habe den Kostenvoranschlag direkt an die Stadt weitergeleitet.

Pressesprecherin Eva Mentele teilt mit, dass das Angebot aber noch nicht geprüft worden sei. Es gebe unterschiedliche Auffassungen, was den Erhalt der Figuren betrifft, sagt sie.

Also bleiben die Skulpturen erst einmal im Stadtpark stehen. Die Figur „Liegende schwangere Frau“ wohl für immer. Deren Transport wäre zu schwer, sagt Jo Zipfel. Sie sei noch in relativ gutem Zustand und könne noch über Jahrzehnte frisch und munter an der frischen Friedenshainluft den Stadtpark am Löbauer Berg verschönern, so die Meinung des Holzkünstlers.

zur Startseite