Letzte Hoffnung Tempotafel?

Die Enttäuschung sitzt tief. Zu sehr hatten die Initiatoren der Unterschriftensammlung in Volkersdorf darauf gehofft, dass das Votum von rund 350 Bürgern aus dem Dorf und die Argumente beim Vor-Ort-Termin vor zweieinhalb Monaten etwas bewirken würden. Doch mit dem Bescheid vom Wochenbeginn ist nun klar, dass sich an der Situation auf der S 96 bis zum geplanten Baubeginn im nächsten Jahr nichts mehr ändern wird.

Es bleibt auf dem rund 350 Meter langen Abschnitt zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bärnsdorf und dem Abzweig der Moritzburger Straße bei den ausgewiesenen 30 km/h für Lkws – an die sich die meisten Fahrer laut der Messungen des Landratsamtes allerdings nicht halten – und Tempo 50 für Pkws. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch für diese Fahrzeuge wird es nicht geben. Und auch von der beim Ortstermin vom Amt selbst als Option in Spiel gebrachten Versetzung des Verkehrszeichens „Achtung Kinder“ ist in dem Bescheid keine Rede mehr.

„Wir wissen noch nicht, ob wir gegen den Bescheid Widerspruch einlegen“, sagt Jürgen Simon, einer der Initiatoren der Unterschriften-Aktion. Zum einen sind sich die Volkersdorfer nicht sicher, ob dadurch Kosten auf sie zukommen würden. Zum anderen ist nicht klar, wie lange sich das Verfahren dadurch hinziehen würde. Und ob es dann überhaupt noch etwas bringen würde, wenn sie Erfolg hätten. Schließlich plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, noch in diesem Jahr mit den Arbeiten an ingenieurtechnischen Bauwerken zu beginnen, im nächsten Jahr soll dann die Straßenerneuerung in der kompletten Ortsdurchfahrt starten.

Bleibt den Betroffenen also nur, sich in ihr Schicksal zu fügen? Eine Hoffnung gibt es vielleicht noch. Kein Allheilmittel, aber doch dazu geeignet, den Verkehr vor ihren Haustüren wenigstens etwas zu beruhigen. Die Rede ist von einer Tempo-Messtafel. Diese sieht man in den unterschiedlichsten Ausführungen mittlerweile in vielen Orten. Die Gemeinde Moritzburg hat im Vorjahr beispielsweise wieder eine neue gekauft, weil ihre alte nicht mehr funktionierte. Die Tafel kommt in regelmäßigen Abständen in allen Ortsteilen zum Einsatz.

Doch auch Privatleute investieren in diese Geräte. So wie Matthias Franke. Die Friedewalder hatten ebenfalls vergeblich für ein Tempolimit gekämpft. Auf der Kötzschenbroadaer Straße – einer Kreisstraße. Im vergangenen Herbst kaufte Matthias Franke für 2 500 Euro eine baugleiche Tafel wie die Gemeinde. Der Vorteil: So können auch die von dieser Tafel erfassten Daten mit ausgelesen werden. „Eine gute Investition“, wie der Friedewalder nach den ersten Einsatzwochen feststellte. „Der psychologische Effekt der Tafel funktioniert.“

Von der SZ darauf angesprochen, ob sie sich den Kauf einer Tempotafel durch die Stadt vorstellen könnte, sagte Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos): „Bisher war das kein Thema. Wir müssten darüber im Stadtrat reden.“ Generell halte sie das aber für keine schlechte Idee. „Wird die Tafel in Volkersdorf nicht mehr gebraucht, könnte sie ja auch an anderen Stellen in der Stadt zum Einsatz kommen. Ich weiß aus dem Stand allerdings nicht, ob wir für das Anbringen an der Staatsstraße eine Genehmigung brauchen.“

