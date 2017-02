Gut zu wissen Letzte Handgriffe im Schloss-Festsaal Die Renovierung des Festsaals im Schloss Burgk ist fast abgeschlossen. Im März steht die erste Veranstaltung dort an.

Malermeister Henryk Peuckert frischte den graugrünen Anstrich des Saales auf. © Stadt Freital

Wenige Arbeiten sind noch nötig, dann erstrahlt der Festsaal im Schloss Burgk wieder komplett in neuem Glanz. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, ist die Renovierung des prachtvollen Raumes mittlerweile nahezu abgeschlossen. „Bis zur Eröffnung müssen jetzt noch die Möbel und der Flügel eingeräumt werden“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Eine wertvolle Musik-Wanduhr werde außerdem von den Mitarbeitern des Mathematisch-Physikalischen Salons in Dresden wieder an ihren Platz gebracht.

Die Arbeiten in dem Festsaal, der für verschiedene Veranstaltungen und Hochzeiten genutzt wird, waren vor allem wegen des maroden Parketts nötig geworden. Unter der Last von Schuhabsätzen war der Holzbelag sogar an einigen Stellen eingebrochen. Ursprünglich hatte die Stadt mit Kosten von 30 000 Euro kalkuliert. Wie es jetzt heißt, werden die Arbeiten wohl rund 5 000 Euro mehr kosten. Das Geld stammt komplett aus dem städtischen Haushalt.

Nach dem Baustart Anfang Dezember hat die beauftragte Firma zunächst mit dem Ausbau des alten Parketts begonnen. Dabei bekamen die Arbeiter einen überraschenden Einblick. Das Parkett stammt vermutlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – Zeiten, in denen das Rittergut als Residenz des Freiherrn Carl Friedrich August Dathe von Burgk diente und Mittelpunkt des 1819 gegründeten Freiherrlich von Burgker Steinkohlen- und Eisenhüttenwerkes war. Verlegt wurde das Parkett damals auf einer durchgängigen, massiven Holzbalkendecke und einer Mischung aus Sand und Hobel- und Sägespänen sowie sich gegenseitig stabilisierenden Holzplättchen. Auch handgeschmiedete Vierkantnägel entdeckten die Arbeiter damals.

„Bei der anschließenden Erneuerung spielten denkmalpflegerische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle“, so Weigel. Der Nachbau aus Eichenholz wurde nach originalgetreuem Muster mit allen Ornamenten und Verzierungen angefertigt. Damit das Parkett nicht wieder an einigen Stellen einbricht, haben die Arbeiter unter den Fußboden stabile Platten verlegt. Als letzte Schritte nach dem Verlegen des Parketts erfolgten Schliff und Lackierung. In den vergangenen Tagen frischte die Freitaler Malerfirma Peuckert schließlich noch den graugrünen Innenanstrich des Saales auf und besserte den Anstrich am Sockel der Wände aus.

Die erste öffentliche Veranstaltung in dem runderneuerten Raum wird die Eröffnung einer Ausstellung über den Dresdner Maler Willy Kriegel am 19. März in den Städtischen Kunstsammlungen sein. Ab dann sind auch wieder Trauungen in dem Saal möglich. Der Festsaal war während der Bauarbeiten komplett gesperrt. Veranstaltungen und Trauungen waren in der Zeit nicht möglich. Der Museumsbetrieb war jedoch nicht beeinträchtigt. Die Arbeiten erforderten einiges an Fingerspitzengefühl. So durfte die Ausstattung des Festsaals, wie Stuck an den Wänden oder ein alter Kachelofen, nicht beschädigt werden. Möbel und die Musik-Wanduhr wurden vor dem Start der Bauarbeiten aus dem Festsaal entfernt.

