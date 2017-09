Letzte Handgriffe an der Oberstraße Die Sanierung der Straße in Neustadt soll Mitte des Monats abgeschlossen sein. Es war eines der großen Straßenbauvorhaben der Stadt.

Symbolbild SZ

In wenigen Tagen rücken die Arbeiter von der Baustelle Oberstraße in Neustadt ab. Die Sanierung soll Mitte September abgeschlossen werden. Bis dahin muss noch der Asphalt auf der Straße Promenade erneuert werden. Das erfolgt abschnittsweise zwischen der Einfahrt zum Parkplatz und der Buswendeschleife. Die Zufahrt zum Wohngebiet wird währenddessen mit einer Ampel geregelt.

Neben der August-Bebel-Straße ist die Oberstraße Neustadts zweites großes Straßenbauvorhaben in diesem Jahr. Die Bauarbeiten begannen am 29. Mai dieses Jahres. Zunächst wurde der Durchlass für den Kalbsbornbach erneuert. Dieser wurde auch teilweise offengelegt, auf einer Länge von 35 Metern. Anfang Juli verlegten die Bauarbeiter einen neuen Mischwasserkanal bis zur Promenade/Bruno-Dietze-Ring. Nach dem grundhaften Ausbau wurden eine Frostschutzschicht und die Borde gesetzt. Die Sanierung der Trasse an sich wurde bereits vorletzte Woche abgeschlossen. Da erfolgte die Asphaltierung.

Mit der Fertigstellung der Maßnahme in wenigen Tagen ist die Oberstraße jetzt auf der ganzen Länge fertig saniert. Die Kosten belaufen sich bei diesem Abschnitt auf rund 200 000 Euro. Für den Ausbau ist die Firma Montag Straßen- und Tiefbau aus Sebnitz zuständig. (SZ/nr)

