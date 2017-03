Letzte Hand-Arbeiten am Einkaufszentrum Königshufen Am 6. April werden die Geschäfte in neuen Räumen öffnen. Vieles wird sich dann verändert haben.

Die Verkleidung der Fassade gehört in diesen Tagen zu den Außenarbeiten am neuen Einkaufszentrum in Königshufen. Laut Projektchef wird der Zeitplan eingehalten © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Hubbühnen gehören derzeit offensichtlich zu den gefragtesten Arbeitshilfen am Neubau des Einkaufszentrums in Königshufen. Am Donnerstagnachmittag sind gleich drei davon in Aktion: Mit ihrer Hilfe verschrauben Arbeiter die Verkleidungen am Dachrand, dort, wo auch die Namen der zugehörigen Geschäfte darunter befestigt werden. Es wird langsam, aber sicher ernst mit der Eröffnung des neuen Einkaufszentrums auf dem Marktkauf-Areal. Die Bauarbeiten ziehen schon jetzt Interessenten an. Franz Wegner beispielsweise steht schon eine ganze Weile auf dem neuen Parkplatz und schaut den Arbeitern zu. Der Dresdner ist vom Fach, arbeitet in der Baubranche. „Schön, was hier gemacht wird“, findet er. Und ein bisschen anders als das, was er aus der Landeshauptstadt an großen Einkaufstempeln kennt. „Klar, die Marken gleichen sich am Ende doch irgendwie. Aber trotzdem: Hier können die Kunden gleich vor den entsprechenden Läden parken, die Wege sind kurz. Das wird bestimmt gut angenommen“, ist sich der Görlitz-Besucher sicher.

Am 15. Mai vergangenen Jahres fiel der Startschuss zum Umbau des Marktkauf-Geländes. Multimöbel, Euronics, Glashaus mussten weichen, der ehemalige Toom-Baumarkt wurde grundsaniert. Das Ziel des Centermanagements heißt: Runderneuerung. Das betrifft vor allem auch die Parkplätze. Zu klein waren die bisherigen, 1992 noch eher auf Ost-Auto-Größe genormt. Heute findet auch Muttis SUV bequem Platz vor dem Erotik-Anbieter Orion und den anderen Geschäften. Insgesamt sind es elf. Orion und Vobis hatten bisher in einem separaten Gebäude auf dem Gelände ihren Platz. Medimax ist einer der ganz großen, der einzieht. 1 600 Quadratmeter nimmt der Fachmarkt für Elektronikartikel ein. Damit werde „eine wichtige Marktlücke in Görlitz geschlossen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Konkurrenz zu Medimax sitzt im City-Center: Expert. Das Sortiment der beiden Händler ähnelt sich. Medimax verspricht derweil, dass die Kunden vieles vor Ort ausprobieren können. 21 Mitarbeiter sind für die Filiale vorgesehen. Deutschlandweit betreibt das Unternehmen 125 Märkte, seit fast 30 Jahren gibt es Medimax. Der Görlitzer Markt soll nach Angaben der Firma zu einem der größten zählen.

Ein weiterer wichtiger Mieter im neuen Einkaufszentrum ist Aldi. Die Filiale am Hopfenfeld informierte bereits, dass sie in das neue Einkaufszentrum an der Nieskyer Straße umzieht. Außerdem steht Takko in den Startlöchern. Der Modeanbieter ist bereits in unmittelbarer Nachbarschaft präsent in Zgorzelec. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Modefilialisten in Europa. Takko hat 1 900 Läden in 16 Ländern. Als Zielgruppe nennt das Unternehmen „moderne Familien“. Die Drogeriekette DM scheint ein besonders großes Interesse an Görlitz zu haben. Auch sie steht auf der Mieterliste. Es wäre dann bereits der vierte Standort in der Stadt. Zudem ziehen unter anderem der Zoofachhandel Tier total, der Küchenfachmarkt Multi-Möbel in die neuen Räumlichkeiten.

Am 6. April wird mit der Neueröffnung der Bauabschnitt eins auf dem Marktkauf-Areal abgeschlossen. Auf lange Sicht, so hatte es der Stadtrat im Juni 2015 beschlossen, sollte das Parkdeck abgerissen werden. Das bleibt nun aber doch erst einmal stehen. Der Grund: gesetzliche Vorgaben, die eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen fordern. Philipp Roos ist mit dem derzeitigen Stand der Arbeiten offensichtlich zufrieden. „Die Umbauarbeiten im Marktkauf-Center Görlitz verlaufen nach Plan“, sagte der Projektentwickler bei der CEV Handelsimmobilien Gesellschaft Hamburg der SZ am Donnerstag. Der Eröffnung am 6. April stehe nichts entgegen, alle Mieter werden dann wie geplant ihre Geschäfte öffnen.

Für die Zukunft ist auf dem Gelände ein zweiter Bauabschnitt geplant. Der betrifft dann Marktkauf selbst, die Geschäfte davor und daneben bis hin zur Schlesischen Straße. Hier wird es vor allem um die Erneuerung von Elektrik, Dämmung und Heizung gehen. Große Veränderungen bei den Mietern wird es allerdings wohl keine geben, möglicherweise kommen aber noch neue hinzu.

