Letzte Fete im Ottenhainer Kulturhaus Das Gebäude kommt bald weg. Für Ersatz ist schon gesorgt. Vor dem Abriss wird aber noch mal gefeiert.

So bunt geschmückt ist das Ottenhainer Kulturhaus dieses Wochenende Schauplatz der 700-Jahr-Feier des Ortes. © R. Altmann-Kühr

Bunte Wimpelketten säumen die Dorfstraße. Blumenkübel zieren die Hofeinfahrten, die Wiesen sind akkurat gemäht. Ottenhain hat sich herausgeputzt für sein großes Fest. An diesem Wochenende begeht der Ortsteil der Gemeinde Kottmar – wie etliche weitere kleine Orte – sein 700-jähriges Bestehen.

Für ihr Fest haben die Ottenhainer den Ort nicht nur schön geschmückt, sondern auch ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Am Freitagabend schon ging es mit einer Festveranstaltung im Kulturhaus los. Das Gebäude an der Dorfstraße neben dem Sportplatz ist das ganze Wochenende Zentrum der Feierlichkeiten. Am Sonnabend beginnt 10 Uhr das Sensen- und Familienfest. In diesem Rahmen findet auch der traditionelle Wettbewerb im Sensen statt. Rund ums Kulturhaus gibt es Stände und Ausstellungen sowie Spaß für Kinder. Auch die Traktorenausstellung soll ein Besuchermagnet werden. Verschiedene Vereine und Einrichtungen – auch aus anderen Ortsteilen – beteiligen sich, zum Beispiel die Feuerwehr und der Karateverein Eibau. Am Nachmittag startet 13.30 Uhr ein kleiner Festumzug bis zur Postwiese und dem Schulmuseum. Abends ist Tanz. Sonntag schließt sich ein Festgottesdienst und ein Frühschoppen mit dem Spielmannszug Obercunnersdorf an der Feldscheune neben dem Kulturhaus an. Kettensägenschnitzer Mario Hennig aus Eibau gestaltet eine Schauvorführung.

Mit den Feierlichkeiten am Wochenende wird im Ottenhainer Kulturhaus letztmalig so viel Trubel herrschen. Demnächst übernehmen Baumaschinen das Regime. Das Dorfgemeinschaftshaus soll abgerissen werden. Die Rekonstruktion des Gebäudes wäre dringend nötig. Doch die Gemeinde kam zu dem Schluss, dass eine Sanierung nicht lohnt und ein zweckmäßiger Neubau besser wäre. Das wird nun in die Tat umgesetzt. Die Pläne für den Neubau stehen seit dem Frühjahr. Die Gemeinde wollte aber nicht vor den Festtagen beginnen. Denn der Neubau wäre nicht bis zur 700-Jahr-Feier fertig geworden. Laut Plan soll das Mehrzweckgebäude nun im Herbst 2018 an der Dorfstraße in Ottenhain stehen. (SZ/rok)

zur Startseite