Letzte Fahrt zum Lebenswerk Ein Mann hatte für die Rente große Pläne – bis ein Schicksalsschlag sie jäh durchkreuzte.

Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen ging es für Michael S. (M. ) und seine Tochter auf eine Tour in seine ungarische Heimat. © Malteser

Riesa. Die schlimme Diagnose, sie ist noch nicht lange gestellt. Doch welchen Verlauf die Krankheit von Michael S.* nehmen wird, das ist relativ sicher. In wenigen Monaten wird der Mann Anfang Sechzig aus der Region Riesa sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben sein. Die Pläne für seinen Lebensabend waren eigentlich ganz andere: Der gebürtige Ungar hat in seinem Heimatdorf extra ein Haus gebaut, um dort den Herbst seines Lebens zu verbringen. Um sich seinen Traum finanzieren zu können, hatte er an vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt gearbeitet. Von diesem Lebenswerk hat sich Michael S. bei einem Besuch vor Ort Anfang dieser Woche verabschieden können. Der Dienst des Herzenswunsch-Krankenwagens der Malteser hat es möglich gemacht.

Begleitet von seiner Tochter und zwei Helfern des Malteser Hilfsdienstes in Sachsen und Südbrandenburg konnte Michael S. die rund 800 Kilometer lange Tour durch Tschechien und die Slowakei ein wohl letztes Mal absolvieren und einen Tag in seiner eigentlichen Heimat, in Ungarn verbringen. (SZ)

*Name von der Redaktion geändert.

