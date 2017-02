Letzte Chance zur Sportlerwahl

Symbolbild. © dpa

Görlitz. Noch bis zum 27. Februar, 24 Uhr, werden die online abgegebenen Stimmen für die Görlitzer Sportler des Jahres 2016 gezählt. Heute ist also die letzte Chance, sich zu beteiligen. Zur Auswahl stehen jeweils sechs Mannschaften, Sporter und Sportlerinnen, die mit Spitzenleistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Hier geht es zu Abstimmung.

Geehrt werden die Sportler des Jahres am 11. März beim Ball des Sports in der Landskron Kulturbrauerei. Karten dafür können unter der Tickethotline 03581/750080 bestellt werden oder in der Geschäftsstelle (Käthe-Kollwitz-Str. 22, 02827 Görlitz) erworben werden. Eine Karte (inklusive Abendessen vom Buffet) kostet 25 Euro. (szo)

