Letzte Chance zur Klärung im Eisarena-Streit? Seit zwei Jahren zanken sich Eissportverein, Stadträte und die Stadt Weißwasser um 1 300 Euro. Kämmerer Rico Jung steht zwischen den Fronten.

Über Zuschüsse der Stadt Weißwasser an den Eissportverein für das Jahr 2014 ist ein mittlerweile bizarrer Streit aus-gebrochen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Er wirkt etwas ratlos. Aber Rico Jung weiß ganz genau, worüber er spricht. „Ich empfinde bestimmte Aussagen als Herabwürdigung meiner Person“, sagt der Kämmerer der Stadt Weißwasser bestimmt. Jung steht zwischen den Fronten in einem Streit, der seit nunmehr über zwei Jahren währt. Die Beteiligten: der Eissportverein, das Rathaus und Stadträte. Es geht um Geld und um die Zeit, in der der Eissportverein (ESW) die Eisarena in Eigenregie betrieben hat.

2014 erhält der Verein einen Zuschuss von der Stadt über 265 000 Euro. Als der Verein Nachforderungen in Höhe von 26 300 Euro stellt, will Stadtrat Ronald Krause (SPD), als Finanzbürgermeister bis 2012 Vorgesetzter von Jung, wissen, ob die Forderung berechtigt ist. Er beantragt Akteneinsicht. Bei zwei Terminen können sich die Stadträte ein Bild über Einnahmen und Ausgaben machen. Im Rathaus kommt man zu dem Schluss, dass die Forderung weitgehend berechtigt ist, und überweist 25 000 Euro. Beim zweiten Termin zur Akteneinsicht finden die anwesenden Stadträte allerdings, dass ein geschlossenes Bild über die finanzielle Situation nicht möglich ist. Um die Sache zu klären, fordert Kämmerer Rico Jung daraufhin Unterlagen vom Verein nach. Die Eisarena fällt bis Ende 2016 in sein Ressort. Seitdem ist sie Chefsache. Zuständig ist nun OB Torsten Pötzsch, der sich wie viele ESW-Vorstandsmitglieder in der Wählervereinigung Klartext engagiert. Dem Verein reißt der Geduldsfaden. Beschuldigungen werden laut. Jung sieht sich in dem Streit als Opfer. Er sei immer vernünftig mit dem Verein umgegangen, sagt er.

Auch der Verein sieht sich nicht in der Rolle des Täters. Man habe dem ESW den Schwarzen Peter zuschieben wollen, heißt es. Zum selben Schluss kommt offenbar OB Torsten Pötzsch. Im März dieses Jahres bezieht er im Stadtrat Stellung. Fazit: Im Rathaus sind mehr Vereinsunterlagen eingegangen als nötig. Der Streit habe vor allem den Verein in Misskredit gebracht. Das sieht Rico Jung anders. Er habe das vollständige Dossier erst nach der Märzsitzung erhalten, sagt er. Die Ankündigung Jungs, für den OB-Sessel zu kandidieren, verkompliziert die Situation. Seit Donnerstag vergangener Woche unterstützt die CDU-Fraktion seine Kandidatur.

Am 23. Mai wird es eine dritte Akteneinsicht geben. 1 300 Euro des geforderten Zuschusses sind noch offen. Beobachter gehen davon aus, dass der Termin nicht zu einer Lösung führen wird. Die Eisarena und die Akteneinsicht seien längst zum Politikum geworden, sagen sie. Und zum Wahlkampfthema. Wenn auch zwischen den Zeilen. Und gewählt wird erst im Herbst.

zur Startseite