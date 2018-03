Letzte Chance zum Eislaufen Das Gründelstadion Geising beendet die Wintersaison.

Am Wochenende hat die Eislaufbahn im Gründelstadion noch einmal beide Tage geöffnet. © Frank Baldauf

Altenberg. Ob es nun noch einmal schneit wie in dieser Woche oder nicht: Die Stadt Altenberg verabschiedet zumindest schon einmal die Wintersaison unterm Hallendach. Wie das Tourist-Info-Büro informiert, neigt sich die Schlittschuhsaison in der Eishalle in Geising dem Ende entgegen. Wer sich noch einmal aufs Glatteis begeben will, muss sich beeilen. Letzte Chance zum Schlittschuhlaufen ist am Wochenende. Das Gründelstadion ist Sonnabend und Sonntag von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. (SZ)

zur Startseite