Letzte Chance Kirchenasyl Christliche Nächstenliebe hört bei Zuwanderern nicht auf. Doch das Kirchenasyl ist eine Gratwanderung. Auch in Sachsen.

Ahmad Nuri aus Afghanistan verdankt der Kirche sein temporäres Bleiberecht in Deutschland. © dpa

Am Ende ist er nur noch verzweifelt. Rund drei Monate braucht Ahmad Nuri, um aus seiner Heimat im Norden Afghanistans nach Berlin zu gelangen. Doch das Glücksgefühl weicht schnell einem Schockzustand. Weil die ungarische Polizei von ihm Fingerabdrücke nahm und dies als Asylantrag gilt, soll er Deutschland verlassen und dorthin zurück. Der 28-Jährige taucht unter, schläft tagelang auf der Straße, ist am Boden zerstört. Dann hat ein Anwalt die rettende Idee: Kirchenasyl.

Seit Jahrzehnten gewährt die Kirche Menschen zeitweise Obhut, die sich verfolgt und bedrängt fühlen, denen in der Heimat Diskriminierung, Folter oder Tod drohen. „Wir wissen zurzeit von 323 Kirchenasylen mit mindestens 547 Personen, davon sind etwa 145 Kinder“, sagt die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Genia Schenke Plisch. Viele kämen aus Syrien, Afghanistan oder dem Iran. Die Zahlen steigen.

Auch in Sachsen gab es Fälle von Kirchenasyl. Im vorigen Sommer hatte die Brüderunität 17 Irakern Schutz in Herrnhut gewährt. Tschechien hatte die Großfamilie per Flugzeug ins Land geholt, sie reisten aber weiter nach Sachsen, um hier Asyl zu beantragen. Weil innerhalb der EU jedoch gilt, dass Flüchtlinge im Einreiseland Asyl beantragen müssen, sollte die Familie nach Tschechien abgeschoben werden. „Das ist aber nur innerhalb von sechs Monaten möglich“, erklärt Andreas Tasche von der Herrnhuter Missionshilfe. Die Angst, die Menschen könnten von Tschechien aus zurück ins Krisengebiet geschickt werden, war für die Herrnhuter Christen der Grund, Kirchenasyl zu bieten. Jetzt hat die Großfamilie, selber christlich geprägt, ganz regulär einen Asylantrag in Deutschland gestellt.

Im Kirchenasyl versuchen Betroffene nicht zuletzt, Ausreisefristen auszusitzen – weitgehend geschützt vor polizeilichem Zugriff. Der deutsche Staat ist über dieses Hilfsangebot nicht glücklich. Es gibt eine Vereinbarung zwischen den großen christlichen Kirchen und dem Staat. Danach werden die Fälle von Menschen im Kirchenasyl vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (Bamf) nochmals individuell geprüft. Oft mit dem Ergebnis, dass die Betreffenden zumindest vorerst in Deutschland bleiben dürfen – etwa, weil ihr Asylverfahren doch hier geführt wird. Im Gegenzug stellten die Bischöfe öffentlich klar, dass das Kirchenasyl nur in Einzelfällen und zeitlich begrenzt eine „ultima ratio“ sein könne.

Inzwischen hat sich das Verfahren, das laut Bamf seit Februar 2015 rund 800 Menschen durchliefen, nach Meinung aller Beteiligten grundsätzlich bewährt. Die Evangelische Kirche in Deutschland spricht von „lösungsorientiertem Vorgehen“. Im Amt heißt es, es bestehe ein „guter, enger Draht“ zu den Kirchen. Ahmad Nuri fühlt sich jedenfalls beschenkt. Dadurch, dass Christen ihm als Muslim helfen. Der Afghane lernt Deutsch, möchte später als Computerfachmann arbeiten. Eine Etappe auf dem Weg hat er inzwischen erreicht: Sein offizielles Asylverfahren läuft in Deutschland. „Das Kirchenasyl“, sagt er, „war meine letzte Chance.“ (dpa)

