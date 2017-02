Letzte Chance für Woche der offenen Unternehmen Die Anmeldefrist endet am Sonntag. Bisher wollen 1 600 Schüler mitmachen.

Dachdecker, Busfahrer, Pfleger – Berufe gibt es viele. Doch meist passt nur einer wirklich. Welcher genau, dass können zukünftige Azubis bei der Woche der offenen Unternehmen in Mittelsachsen herausfinden. Denn diese bietet Schülern vom 13. bis zum 18. März die Gelegenheit, Firmen zu besuchen und sich über insgesamt 150 verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren. Die Schüler erhalten die Chance, sich mit den Chefs zu unterhalten, werden durch die Räume geführt und erleben einen Einblick in den Berufsalltag. Sie können Kontakte knüpfen und sich nach Ausbildungsplätzen oder Praktika erkundigen.

Über 200 Unternehmen präsentieren sich in diesem Jahr im gesamten Landkreis. Aus der Region Döbeln sind laut dem Karriereportal des Landkreises 47 Firmen mit dabei. Darunter unter anderem Vertreter aus der Gesundheitsbranche, dem Garten- und Landschaftsbau sowie der Industrie. Wer Interesse an einer der über 670 angebotenen Veranstaltungen hat, der kann sich noch bis Sonntag über das Karriereportal Mittelsachsens anmelden. Freie Plätze gibt es noch. Wer selbst noch nicht mobil ist, kann auch mindestens eine Begleitperson zu den Veranstaltungen mitbringen. Informationen dazu gibt es wiederum auf dem Karriereportal. Die Termine liegen am Nachmittag sowie am Sonnabend.

Im vergangenen Jahr haben rund 1 300 Schüler das Angebot genutzt und sich in den Firmen umgeschaut. Über 170 Betriebe machten mit, knapp 30 weniger als in diesem Jahr. Gefragt waren laut Landratsamt besonders die technischen Berufe in der Metallbranche. Wie im Vorjahr auch, veranstaltet der Landkreis die Aktionswoche im gleichen Zeitraum wie der Erzgebirgskreis und der Landkreis Zwickau. Somit haben Schüler die Möglichkeit, auch Unternehmen aus dieser Region zu besuchen beziehungsweise Schüler aus den Nachbarlandkreisen die Chance, nach Mittelsachsen zu kommen. Etwa 100 Bewohner aus dem Erzgebirge sowie Zwickau kamen im vergangenen Jahr.

