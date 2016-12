Letzte Chance für Vorschläge zur Jubiläums-Sportlerumfrage Die Sächsische Zeitung, der Kreissportbund und die Sparkasse suchen zum 25. Mal Vorschläge für die Kandidaten aus dem Altkreis Löbau-Zittau auf dem Tippschein.

Die Sieger der SZ-Sportlerumfrage aus dem Jahr 2005 beim großen Gruppenfoto in der Ottokarsporthalle in Zittau © SZ/Jens Böhme

Noch besteht die Möglichkeit, Einfluss auf die Kandidatenliste für die diesjährige Sportlerumfrage zu nehmen. Am Sonntag ist dafür aber schon Einsendeschluss. Die Sportlerwahl feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vor 25 Jahren sind im damaligen Kreis Löbau zum ersten Mal die Leser der Sächsischen Zeitung aufgerufen worden, die beliebtesten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres zu wählen. 1 500 Einsendungen erreichten die Lokalredaktion mit den Tipps für die damals noch drei Kategorien. Der Sportschütze Jörg Militzer ist der erste Sieger bei den Männern gewesen. Bei den Damen gewann die Schwimmerin Katharina Kastner und bei den Mannschaften die E-Jugend vom OFC Neugersdorf. Schon ein Jahr später fand die Wahl auch in Zittau statt.

Auf fast das Zehnfache gegenüber dem Anfangsjahr sind mittlerweile die abgegebenen Stimmzettel angestiegen. Insgesamt 13 584 Stimmen hatten im vergangenen Jahr die Lokalredaktionen in Zittau und in Löbau für die Umfrage erreicht. Erstmals konnte dabei auch online gevotet werden. Das haben 1 282 Leute genutzt. Onlinevoten ist auch in der Jubiläumsumfrage wieder möglich. Mal sehen, wie viele Stimmen diesmal abgegeben werden und wer Sportler des Jahres 2016 wird.

Diese Frage wird zwar traditionell erst beim Sportlerball beantwortet, aber schon jetzt werden die Weichen dafür gestellt. Noch ist der Tippschein leer. Sie, liebe Leser und Vereine, können nun Vorschläge bringen, wer als Kandidat nominiert werden könnte. Einsendeschluss hierfür ist der 4. Dezember 2016.

Es gibt fünf Kategorien. Jeweils fünf Kandidaten werden für die beliebtesten Sportlerinnen, Sportler sowie die populärsten weiblichen und männlichen Nachwuchssportler bis 16 Jahre und sechs für die Mannschaften aus dem Altkreis Löbau-Zittau gesucht.

Die SZ, der Kreissportbund und die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien laden gemeinsam als Veranstalter am 25. März 2017 zur Sportlergala in das Westparkcenter in Zittau ein. Dort werden dann die Sieger und Platzierten feierlich bekannt gegeben. Die Sparkasse stiftet zudem einen Sonderpreis für besondere Leistungen für den Sport. Auch für das Lebenswerk im Zeichen des Sports werden gern Vorschläge entgegengenommen.

