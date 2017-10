Letzte Chance für Selbstpflücker Zwar ist die Zeit der Apfelernte bald vorbei. Doch einige Möglichkeiten gibt es noch.

Bis 20. Oktober kann man noch selber seine Äpfel beim Bauern pflücken. © dpa

Die Apfelernte geht bereits dem Ende entgegen. Aber noch ist es bei einigen Obstbauern in der Region möglich, das schmackhafte Kernobst selbst zu ernten. Das Obstgut Dreßler in Kreischa-Sobrigau ( 0351 2817953) bietet Selbstpflückern bis Sonnabend, 14. Oktober, die Gelegenheit. Auch bei Becks Obsthof in Dohna-Borthen ( 0351 27048455) kann noch bis Freitag, 20. Oktober, geerntet werden. Zur Auswahl stehen dort verschiedene Sorten. Man sollte sich vorher erkundigen, rät der Landesverband Sächsisches Obst. (SZ)

