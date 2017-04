Fußball Landesklasse Vorschau Letzte Chance für Kellerkinder Schlusslicht Meißen erwartet den Vorletzten aus Kreinitz. Spitzenreiter Großenhain und Radebeul bauen auf Heimvorteil.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

In der Fußball-Landesklasse Mitte steht am Wochenende der 22. Spieltag an. Abgeschlagen rangieren der Meißner SV (elf Punkte) und die SG Kreinitz (zwölf) am Ende des 15er Feldes. Am Samstag stehen sich die Kellerkinder in der Domstadt im direkten Duell gegenüber. Das Hinspiel gewann die Sportgemeinschaft mit 4:1. Nur der Sieger hätte noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt. Derzeit rangiert der SV Hartmannsdorf mit 21 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Tabellenführer Großenhainer FV baut am Sonnabend gegen die SG Motor Wilsdruff (7.) auf den Heimvorteil. Im ersten Aufeinandertreffen hatte der Spitzenreiter mit 2:0 die Oberhand behalten. Zur gleichen Zeit gastiert Favoritenschreck Grün-Weiß Coswig (10.) beim FV Blau-Weiß Stahl Freital (8.). Nach dem 1:1 in Großenhain und dem 2:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Germania Mittweida wollen die Schützlinge von Trainer Frank Selber auch auf dem Sportplatz am Burgwartsberg punkten. „Meine Spieler setzen seit einigen Partien die oft gepredigte Floskel um, dass man nur als geschlossene Mannschaft Erfolge hervorbringen kann. Da helfen keine individuellen Alleingänge, sondern nur als komplexes Team sind wir stark“, sagt Selber. Das Hinspiel endete 1:1, damit könnten die Coswiger diesmal sicher auch gut leben.

Der FV Gröditz 1911 reist am Sonnabend nach Mittweida ins Stadion am Schwanenteich. Ein hohe Hürde für das Team von Trainer Michael Schuster, denn Germania holte zu Hause 25 von 27 möglichen Punkten und kommt auf ein Torverhältnis von 27:3. In Gröditz hatte sich der amtierende Vizemeister überzeugend mit 5:0 durchgesetzt.

In der Landesklasse Ost baut Tabellenführer Radebeuler BC am 19. Spieltag gegen den abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten FV Blau-Weiß Zschachwitz auf den Heimvorteil. Sieben Siege und ein Remis haben die Karl-May-Städter auf ihrem Heimkonto und schlüpfen natürlich in die Favoritenrolle. Trainer Matthias Müller stellte nach dem 3:0-Sieg am Sonntag in Weixdorf trocken fest: „Es war nicht unser bester Auftritt, aber das Ergebnis hat gestimmt.“ Die Verfolger aus Laubegast und Bad Muskau rangieren bereits elf bzw. 13 Punkte hinter dem RBC. (js)

zur Startseite