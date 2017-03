Letzte Chance für Karten für die Osterfahrt Am 16. April bringen die SZ und die Volksbank Löbau-Zittau die Kinder wieder zum Osterhasen.

Schöne Traditionen soll man fortsetzen. Deswegen haben für den Ostersonntag die Sächsische Zeitung und die Volksbank Löbau-Zittau wieder gemeinsam eine Fahrt ins Blaue für die ganze Familie organisiert. Tolle Überraschungen für alle Kinder – egal ob im Kita- oder Grundschulalter – gibt es dabei wieder. Und auch ihre Eltern, Omas und Opas werden sich bestimmt nicht langweilen. Selbst Regen kann das Fest am Ostersonntag nicht vermiesen, weil es eine Schlechtwettervariante gibt. Die Busse der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck stehen bereit.

Die Tickets für die Fahrt gibt es noch bis zum 7. April im SZ-Treffpunkt auf der Zittauer Neustadt sowie in der SZ-Redaktion am Löbauer Neumarkt. Sie kosten für Kinder 3,50 Euro und für Erwachsene 4,50 Euro. Im Preis enthalten sind die Busfahrt, ein mit Süßigkeiten gefüllter Osterbeutel, Überraschungen und die Unterhaltung am Zielort. Je nachdem, woher die Gäste kommen, werden die Fahrtrouten zusammengestellt und am Gründonnerstag in der SZ bekannt gegeben.

Nur die Karten berechtigen am 16. April zur Mitfahrt mit den Bussen, die die Teilnehmer dann zum noch geheimen Ort bringen, an dem der Osterhase auf seine kleinen und großen Gäste wartet. Nach dem bisherigen Kartenverkauf rechnet die Sächsische Zeitung wieder mit etwa 400 Teilnehmern. (SZ/hg)

