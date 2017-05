Letzte Chance für Füchse-Dauerkarte Über 600 Bestellungen sind für die neue Eishockey-Saison in Weißwasser eingegangen. Die erste Reservierungsphase läuft diesen Mittwoch aus.

606 Dauerkarten für die Eisarena in Weißwasser sind schon verkauft. © André Schulze

Noch bis Mittwoch läuft die erste Reservierungsphase für die Dauerkarten der Lausitzer Füchse in der Saison 2017/18. „Bis zu diesem Termin können sich Dauerkartenbesitzer aus der alten Saison ihren Platz auch für die neue Spielzeit sichern“, erklärt Pressesprecher Andreas Friebel.

Ab 1. Juni gehen dann alle nicht reservierten Plätze in den freien Verkauf. Anschließend beginnt die zweite Reservierungsphase. „In dieser können sich Neuantragsteller ihren Wunschplatz für die anstehende Saison sichern“, berichtet er. Eine Information über freie Plätze gibt es in der Füchse-Geschäftsstelle an der Straße der Kraftwerker 11 in Weißwasser.

„Der Verkauf der neuen Dauerkarten erfolgt höchstwahrscheinlich Anfang August“, so Friebel. Eine genaue Information wird nach Aussage des Pressesprecher aber noch erfolgen.

Aktuell liegen den Lausitzer Füchsen 606 verbindliche Reservierungen für die kommende Spielzeit vor. Der Club will aber nach eigenen Angaben mindestens die Zahlen der letzten Saison einstellen oder am besten übertreffen. In der Saison 2016/17 konnte der Verein immerhin 670 Dauerkarten verkaufen.

Laut Andreas Friebel haben diese nicht nur, aber auch, preisliche Vorteile. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf kann bis zu 20 Prozent betragen. „Außerdem ist kein Topzuschlag für Derbys und die Weihnachtsspiele zu bezahlen“, erklärt der Pressesprecher weiter.

Informationen über freie Plätze sind in der Füchse-Geschäftsstelle an der Straße der Kraftwerker 11 in Weißwasser oder unter 035764049900 erhältlich

zur Startseite