Letzte Chance für die Lausitzer Füchse Am Sonntag muss in der Eisarena Weißwasser ein Sieg über die Bayreuth Tigers her. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

© thomas heide

Noch gibt es eine kleine Chance für die Lausitzer Füchse, die Pre-Play-offs doch noch zu erreichen. Sicher ist, dass es heute im Duell mit dem Kellerteam Bayreuth Tigers am Sonntagabend einen Sieg braucht, um diese Chance am Leben zu erhalten. Auf diesen Gegner könnten die Füchse auch treffen, falls es doch in die Abstiegsduelle geht. Das Spiel beginnt 17 Uhr, Karten gibt es ab 13 Euro.

