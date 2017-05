Letzte Chance für Blutegel-Tage Bis zu drei Stunden lang sitzen die kleinen Tiere auf der Haut. Für die Behandlung werden sie extra gezüchtet.

In regelmäßigen Abständen lädt die Lampertswalder Heilpraktikerin Martina Höllerl zu den Blutegel-Tagen in ihre Praxis ein. In dieser Woche ist es wieder so weit. Von Mittwoch bis Freitag behandelt sie Verspannungen, Krampfadern und andere Beschwerden mit den kleinen Blutsaugern. Diese werden extra gezüchtet und nur für einen Patienten benutzt.

Drei Termine (einen am Donnerstag und zwei am Freitag) sind noch zu vergeben. Wer Interesse hat, soll sich heute bei Martina Höllerl unter der Telefonnummer 03524881341 melden. Eine Behandlung dauert mindestens 45 Minuten. Je nachdem, welche Beschwerden gelindert werden sollen, kann sie auch bis zu drei Stunden gehen. Interessenten sollten also Zeit mitbringen.

Die Behandlung ist nicht geeignet für Bluter und Patienten mit blutverdünnenden Medikamenten. (SZ/jö)

