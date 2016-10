Letzte Chance auf Rabatt

Heidenau will Geld – und meint es dabei sogar mit den Eigentümern gut. Die im Sanierungsgebiet müssen nämlich sogenannte Ausgleichsbeiträge zahlen. Das haben die meisten inzwischen gemacht und damit das Rabattangebot der Stadt angenommen. Nun sollen auch die restlichen 15 Prozent noch die Chance erhalten, zu sparen. Die Stadt hat die Frist für die Zahlung der Ablösebeträge bis Ende dieses Jahres verlängert. Es handele sich bei denen, die noch nicht gezahlt haben, um überwiegend Nicht-Heidenauer, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Zum Teil seien es Minibeträge im niedrigen dreistelligen Bereich. Bei einigen Eigentumswohnungen sind es zum Beispiel um die 150 Euro.

Ganz uneigennützig ist Heidenau bei dem Angebot nicht. Denn das Geld, das innerhalb der Frist als Ausgleich für die Wertsteigerung durch Sanierungsmaßnahmen im Gebiet fließt, kann die Stadt behalten. Was danach bezahlt wird, geht an den Freistaat. Das will Heidenau verhindern. Abgesehen vom Aufwand der zu erstellenden Bescheide und dem Bearbeiten von Widersprüchen. Die nämlich sind innerhalb der Frist nicht möglich, erst danach. (SZ/sab)

zur Startseite