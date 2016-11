Letzte Chance auf alte Fotos

Nur noch bis Sonntag ist die aktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum in Neustadt zu sehen. Unter dem Titel „Verlorene Plätze“ werden bis zum 13. November etliche Fotos von vergessenen Plätzen aus Neustadt und den Ortsteilen gezeigt. Am vergangenen Wochenende gab es einen regelrechten Besucherandrang. Mehr als 170 Menschen besuchten die Schau am Sonnabend und Sonntag, teilt Museumsleiterin Ulrike Hentzschel mit. Sie freut sich sehr über den Zuspruch. Verlängert wird die Ausstellung allerdings nicht, macht sie deutlich. Denn die nächste Schau steht bereits in den Startlöchern. Und diese wird sich – passend zur Jahreszeit – um den Advent und Weihnachten drehen. Ab dem 19. November ist die Ausstellung „Zwetschgenmännl und Pflaumentoffel“ von Roland Hanusch im Stadtmuseum zu Gast, die sich mit dem Dresdner Backpflaumenrüpel, nicht alltäglichem Christbaumschmuck und Backpflaumen beschäftigt. Sie wird bis zum 8. Januar zu sehen sein. (SZ/kat)

