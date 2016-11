Letzte Arbeiten in Reichenau Die langwierige Baustelle an der S 104 geht zu Ende. Der Verkehr soll ab 15. November rollen.

© Symbolbild: Steffen Unger

Gute Nachrichten für die Pendler im Haselbachtal: Bald ist der Weg in Reichenau wieder frei. Die Vollsperrung der Ortslage wurde letztmalig bis zum 15. November verlängert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage mit. „Seit 28. Oktober wurde aber bereits eine Ausnahmegenehmigung zur Durchfahrt der Buslinien erteilt“, so Pressesprecherin Isabel Siebert. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit zur Realisierung der Restleistungen bleibt die Ortslage für den Durchgangsverkehr aber bis zum genannten Termin gesperrt.“ Noch müssen der Gehweg fertig gebaut und Fugen hergestellt werden. Auch die Nebenflächen bedürfen einer Angleichung. Seit 15. Februar wurde in Reichenau gebaut. Vor allem Probleme mit dem Grundwasser und die Lage der Telekom-Kabel verzögerten den Bau. (if)

