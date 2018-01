Letzte Arbeiten beim Klärwerksausbau Die Stadtentwässerung investiert dieses Jahr 28 Millionen in moderne Anlagen und besseres Dresdner Kanalnetz.

Große Pläne hat die Stadtentwässerung für dieses Jahr. Schließlich wächst nicht nur die Einwohnerzahl Dresdens, sondern auch die Industrie. Deshalb will das Unternehmen 2018 rund 28 Millionen Euro investieren, teilt Sprecher Torsten Fiedler mit. Ein Großprojekt im Klärwerk Kaditz wird Mitte dieses Jahres beendet. Das Herzstück der Anlage, die biologische Reinigung, wird seit 2015 ausgebaut. So können die Abwässer von 787 000 Menschen gereinigt werden. Schließlich sollen 2018 weitere Gemeinden aus dem Umland angeschlossen werden, so vom Wilsdruffer Zweckverband Wilde Sau.

Gebaut wurden zwei Reinigungs- und zwei Verteilerbecken, beim letzten hatte kürzlich der Probebetrieb begonnen. Geplant ist, ab diesem Jahr ein Rücklaufschlammbecken zu errichten. Das pumpt einen Teil des Schlamms mit den Mikroorganismen, die die Hauptarbeit bei der Abwasserreinigung leisten, aus den Nachklär- zurück in die Belebungsbecken. Im Frühjahr werden noch Straßen gebaut und Flächen begrünt. Mitte des Jahres soll der Komplex voll in Betrieb sein. Insgesamt werden dafür 25 Millionen investiert, in diesem Jahr die letzten fünf Millionen.

Noch leistungsfähiger wird auch das Kanalnetz. So wird ein Großprojekt an der Prießnitzmündung vollendet, kündigt Fiedler an. Bei starkem Regen fließt künftig kein Ab- und Regenwasser mehr aus dem vollen Neustädter Abfangkanal in die Prießnitz. Dessen Kapazität ist begrenzt. Dafür war bereits 2016 ein Abwassertunnel, ein sogenannter Düker, zwischen der Neu- und der Altstädter Elbseite gebaut worden. Zudem wurden ein Düker unter der Prießnitz und ein Pumpwerk an der Forststraße errichtet. So kann das Abwasser bei Starkregen in den großen Altstädter Abfangkanal gepumpt werden. Das Projekt kostet sechs Millionen Euro. (SZ/phi)

