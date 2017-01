Letzte Arbeiten an Touristinfo Bald zieht die Touristinformation um. Für die Räume im Theater gibt es schon neue Pläne.

Am 1. März soll die Touristinfo in der Hauptstraße öffnen. © Arvid Müller

Das große weiße i auf rotem Grund leuchtet schon seit einigen Wochen. Noch aber stehen Bauzäune um das ehemalige Haus der Dresdner Bank in der Hauptstraße. Bald soll dort an der Ecke zur Gellertstraße die Radebeuler Touristinformation einziehen. Der Innenausbau des Gebäudes ist bereits abgeschlossen, teilt die Stadt mit. In den kommenden Wochen würden die Außenanlagen in Schuss gebracht. Wenn alles klappt wie geplant, werde die Touristinfo am 1. März im neuen Haus öffnen.

Bisher konnten sich Einheimische und Touristen in Räumlichkeiten der Landesbühnen an der Meißner Straße über Veranstaltungen, Ticketpreise, Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr erkundigen. Wenn die Touristinformation dort auszieht, stehen die Räume leer.

Doch das wird nicht lange so bleiben. Das Theater hat schon Pläne, wie die Zimmer genutzt werden sollen. Hinter der Glasfassade beziehen die Theaterpädagogen ihr neues Domizil, sagt Intendant Manuel Schöbel. „In dem Raum wollen wir auch eine Art Beratungsecke einrichten“, so Schöbel. Dort können sich dann beispielsweise Lehrer und Kindergärtner über Theaterstücke für Kinder und Jugendliche informieren und Karten kaufen.

Durch die zusätzlichen Räume könne man auch etwas mehr Platz in einigen Büros schaffen, so der Intendant. Bisher ginge es im Theater ziemlich eng zu. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle man sich damit beschäftigen, wie der Westflügel des Hauses insgesamt genutzt werden kann. Dass die Zusammenarbeit mit der Stadt endet, bedauert Schöbel. „Wir verlieren einen guten Partner.“ Er glaubt aber, dass die Touristinfo auch weiterhin das Theater gut bewerben wird, und wünscht für den Start im neuen Haus toi, toi, toi.

