Letzte Arbeiten an neuen Parkplätzen Der Umbau auf dem Görlitzer Marktkauf-Areal liegt im Zeitplan. Das Parkdeck bleibt stehen, vorerst jedenfalls.

Blick auf die Marktkauf-Baustelle am Mittwoch: Die neuen Parkplätze sind fast fertig, im Winter läuft der Ausbau des Fachmarktzentrums hinter der Glasfassade. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Der Wind treibt Schneeflocken durch Königshufen, und sie lassen den Asphalt dampfen. Am Mittwochnachmittag wird die heiße, schwarze Masse auf dem Marktkaufgelände mit großen Maschinen platt gerollt. Hier, wo früher einmal der Elektrohändler Euronics sein Zuhause hatte, entstehen neue Parkplätze. Oder besser: Sie sind es schon. „Im Wesentlichen geht es jetzt nur noch darum, dass die Zufahrt fertiggestellt wird“, sagt Philipp Roos. Trotz des einsetzenden Schneefalls und der niedrigen Temperaturen ist er zuversichtlich, dass die Bauleute das hinbekommen. „Vielleicht bis zum Wochenende?“, hofft Philipp Roos.

Der Mann ist Projektentwickler bei der CEV Handelsimmobilien Gesellschaft Hamburg die wiederum zum Edeka-Verbund gehört und steht am Mittwoch mitten auf der Marktkauf-Baustelle in Görlitz. Er ist zufrieden damit, was er sieht. „Die Arbeiten liegen im Plan“, sagt Philipp Roos. Er ist aus der Hansestadt angereist um sich vom Baufortschritt zu überzeugen, stellt sich am Mittwoch vor die neue große Glasfassade des künftigen Fachmarktzentrums und erklärt: „Hier kommt Orion rein, daneben der Zoofachhandel.“ Eine Ecke weiter bekommt Aldi sein Domizil, der Elektronikanbieter Medimax und, und, und. Hinter der Rundung zieht ein Jeanshändler ein. Philipp Roos findet die Fassadengestaltung sehr gelungen, gerade an dieser Stelle – obwohl sie auch ihre Tücken hatte. Die Abdichtung machte den Bauarbeitern zu schaffen. „Aber so ist das nun mal: Es gibt zwar vielleicht kleine Zeitverzögerungen an einzelnen Punkten. Aber sie stellen deswegen nicht die Eröffnung generell infrage“, sagt der Projektleiter. Für April ist die geplant. Dann ist Bauabschnitt eins der Umgestaltung des Marktkauf-Areals abgeschlossen.

Zwischen ihm und Bauabschnitt zwei steht das Parkdeck. Auf lange Sicht, so hatte es der Stadtrat im Juni vergangenen Jahres mit all den anderen Veränderungen rund um Marktkauf beschlossen, soll es abgerissen werden. Nun bleibt es aber doch stehen, vorerst jedenfalls. Der Grund sind einfach gesetzliche Vorschriften, die eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen vorsehen – und das, obwohl gerade neue auf dem Areal geschaffen werden. „Es gibt eine Stellplatzverordnung, an die müssen wir uns halten“, sagt der Projektentwickler. Philipp Roos macht keinen Hehl daraus, dass er kein Freund des Bauwerkes ist. „Es gibt positive Aspekte, aber auch einige negative“, sagt er. Gut findet er, dass Kunden ihr Fahrzeug unter dem Deck geschützt vor Regen, Sonne und Schnee abstellen können. Aber das war es dann auch schon aus Sicht des Projektleiters. „Das Parkdeck wird von vielen Stützen getragen. Sie verkleinern die Parkflächen zusätzlich, Ein- und Ausparken ist komplizierter“, sagt er. Und: Was nütze eine schön gestaltete Fassade, wenn sie nicht richtig angesehen werden kann, weil das Parkdeck dazwischen steht?

Die Fassade dürfte dann wohl vor allem Bauabschnitt zwei betreffen, Marktkauf selbst und die Geschäfte davor, daneben bis zur Schlesischen Straße. Elektrik, Dämmung, Heizung , Lüftung – die Technik sei eben veraltet, sagt Philipp Roos. „Die Geschäfte haben eine große Tiefe, hier muss alles aus einem Guss gemacht werden“, sagt der Mann von der CEV. Die alten Mieter werden im Wesentlichen auch die neuen sein. „Aber es kommen auch weitere hinzu“, sagt Philipp Roos. Welche das sind, möchte er noch nicht verraten. „Es wird auf jeden Fall etwas Interessantes“, sagt er. Derzeit laufen mit den Mietern hier die Verhandlungen zu Mietverträgen. „Das Interesse der Mieter ist auf jeden Fall groß“, so der Projektentwickler. Inzwischen werden Baugenehmigungen eingeholt, dann geht es an die Vergaben an die Baufirmen. Über einen Zeitpunkt für eine Eröffnung möchte Philipp Roos noch nicht sprechen. „Es gibt einfach noch viel zu regeln“, sagt er. Über einen genauen Zeitplan könne er sich frühestens im Januar kommenden Jahres äußern.

Vielleicht auch dazu, was aus den bisherigen Orion- und Vobis-Gebäuden wird. Bleiben sie stehen, werden sie abgerissen? „Ja, es gibt Interessenten“, sagt Philipp Roos ohne Namen zu nennen. Burger King hatte Interesse an der Immobilie bekundet. Ob es tatsächlich mit dem Einzug etwas wird, ist allerdings offen.

